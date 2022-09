Filho usa vestido de noiva da mãe para protestar contra decisão da escola

Uma mãe revela ter sido duramente criticada por seus familiares e conhecidos após permitir que o filho usasse seu vestido de noiva na escola, como forma de protestar contra a suspensão de um colega.

Segundo relato da mulher, compartilhado no Reddit e publicado pelo The Mirror, o jovem, que tem 16 anos, ficou revoltado depois que a escola suspendeu um de seus amigos depois que ele decidiu ir para a aula usando um cropped.

Em seu relato a mãe revela que o filho é ligado a assuntos relacionados com moda e que “muitas vezes usa roupas andrógenas”. Isso não a incomoda em nada pois “usar um vestido não é ilegal e muito menos perigoso”, o que a fez concordar com o pedido do jovem e apenas pedir a ele que não arruinasse seu vestido.

Para a mãe, o vestido em si não carrega nenhuma memória afetiva uma vez que o relacionamento com o pai do jovem acabou de forma desastrosa pelos traços abusivos do ex-marido.

A reação dos pais dela a surpreendeu

Contando sua história a mulher relata que, após ter sua permissão, o filho seguiu com seu plano e foi a aula usando o vestido de noiva dela. “Aparentemente alguém tirou uma foto dele usando o vestido e publicou no Instagram, em pouco tempo meus pais receberam a foto pelo Facebook e me ligaram”.

“Eles me xingaram de tudo quanto é nome pelo telefone e disseram que eu não deveria permitir esse tipo de ‘perversão’ em minha casa. Exigiram que eu levasse meu filho até uma igreja imediatamente para ‘ser salvo’ e me repreenderam por ser uma mãe horrível. Agora toda a cidade também pensa isso sobre mim”, conta.

Desapontada com a atitude de seus pais, a mulher buscou apoio no Reddit e recebeu o suporte de diversos usuários da plataforma. “Acho ótimo que seu filho seja maduro o suficiente para protestar contra coisas que ele acha injustas sem quebrar regras ou precisar ser agressivo para conseguir isso”.

“Apesar disso, seus pais se mostraram homofóbicos e abusivos. Agora cabe a você traçar uma estratégia para proteger a você e a seu filho das fofocas e redes sociais de uma cidade pequena”, comentou uma pessoa.

“Seu filho encontrou uma forma criativa de protestar e defender um amigo. Ele ter usado um vestido de noiva não define a opção sexual do seu filho e não te torna uma mãe ruim, pois você continua o amando da mesma forma. Caso contrário, se agisse como seus pais agiram, aí sim você seria uma péssima mãe”, finalizou outra.