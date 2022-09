Mãe é criticada por escolher um nome ‘agressivo’ para o filho

Uma mãe está passando por dificuldades para conseguir escolher o nome ideal para seu filho. Enquanto espera seu segundo bebê, ela decidiu compartilhar suas ideias de nome no Reddit e pedir pela opinião de outras pessoas sobre os nomes em potencial.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a mulher conta que gostaria que o filho tivesse um nome com a letra ‘W’, já que seu primeiro filho também compartilha da mesma inicial.

“Procurei alguns nomes e encontrei um que gostei, Wolfgang, com o apelido de Wolfie. Quero críticas boas e ruins, por favor! Meu outro filho também tem um nome com a letra W que é único. O que me dizem?”, questiona a mãe aos demais usuários da plataforma.

O nome gerou polêmica!

Após ler o questionamento da mulher, diversas pessoas decidiram interagir com a publicação. Enquanto algumas adoraram a ideia, outras disseram que é um nome “animal” e “agressivo”.

“Eu não quero parecer uma pessoa indelicada, mas você perguntou nossa opinião sincera e me sinto na obrigação de dizer. Eu detestei o nome! Para mim soa agressivo, maldoso e desajeitado. Se eu conhecesse uma pessoa com esse nome, sentiria pena dele. Dito isto, não é meu filho e não tenho poder de escolha sobre o nome. Não gosto de dar uma opinião negativa sobre o nome dos bebês dos outros, mas para mim é isso”, comentou uma pessoa.

Leia também: Obstetra compartilha nome de bebê considerado ‘insuportável’ para ela

“Realmente não é um nome para mim. Não sou fã de nomear crianças com nomes relacionados com animais e o apelido Wolfie parece extremamente forçado”, comentou outra.

“É um bom nome, mas não o utilizaria neste momento pois me parece um pouco desatualizado. Estamos em uma geração onde as crianças podem ser verdadeiramente maldosas, então eu esperaria todo o tipo de apelidos maldosos. Tente considerar William, Wilson, Wyatt, Wilder, Warren, Weston. Além disso, Wolfie pode ser o nome do meio”, sugeriu uma terceira.