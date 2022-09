Ciclista flagrado dando joelhada em criança vai à Justiça alegando sofrer bullying

Um vídeo de um ciclista que usa o joelho para afastar uma criança de 5 anos que estava em seu caminho enquanto pedalava por um parque viralizou nas redes sociais no Natal de 2020, com o caso acabando na Justiça.

O caso agora voltou a ser alvo de comentários nas principais redes sociais porque o ciclista, um homem de 63 anos, está processando o pai da menina (isso mesmo, da vítima) por ter postado o vídeo da joelhada. Ele alega que está sofrendo bullying desde que o vídeo foi compartilhada e não pode mais pedalar sossegado e pede uma indenização equivalente a R$ 23,5 mil.

A soma é muito maior que o pai da criança recebeu por processá-lo, cuja indenização foi fixada em apenas 1 euro (cerca de R$ 5,15), deixando a maioria das pessoas que acompanhou o caso extremamente indignada. Nas alegações do advogado do ciclista, seu cliente não pretende com isso ganhar dinheiro. “Ele quer deixar claro que você não pode postar qualquer coisa nas redes sociais”, disse o advogado Philippe Culot. “As consequências do vídeo foram dramáticas para ele. Ele não anda de bicicleta desde o incidente.”

Em uma decisão preliminar, a justiça local decidiu que o pai da criança não violou os direitos do ciclista ao postar o vídeo nas redes, mas a decisão final só será tomada após o caso circular pelas demais instâncias.

VEJA O VÍDEO

O vídeo em questão foi registrado na reserva natural de Hautes Fagnes, na Bélgica, durante o Natal de 2020, quando a criança passeava com a mãe por uma estreita viela do parque, que estava coberto de neve.

Nas imagens, vê-se claramente quando o ciclista, que não teve o nome revelado, vem por trás da criança e dá uma joelhada intencional nas costas dela para afastá-la do caminho para ele passar. Ele continua pedalando como se nada tivesse acontecido.

Milhares de internautas ficaram furiosos e indignados com a atitude deste senhor e o vídeo foi compartilhado milhares de vezes em todas as redes sociais.