Vídeo: Lutador de MMA invade entrevista e nocauteia youtuber com apenas um soco

Em uma cena digna de filme de cinema, um lutador invadiu o cenário de uma entrevista e deu um soco na cara de um youtuber com tamanha força que ele caiu para trás, na última terça-feira, na Polônia, segundo notícia do NY Post.

O youtuber Sadek, um famoso influenciador digital na Polônia, esta a dando uma entrevista para a jornalista Monica Laskowska quando o incidente ocorreu.

No vídeo compartilhado pela jornalista em sua conta no Instagram, o lutador Amadeusz ‘Ferrari’ Roslik aparece do nada e desfere um violento soco no rosto do influenciador, que desmorona para trás, se chocando com a parede.

Logo após o soco, Roslik vira as costas e deixa o local, enquanto Monica ajuda Sadek a ficar de pé, ainda atordoado e com sinais de sangue na boca.

Sadek, limpando o sangue da boca e do nariz, tenta tranquilizar a jornalista, que ainda parece assustada. “Está tudo bem”, disse, repetindo a frase mais de uma vez.

O site especializado em celebridades TMZ disse que a agressão ocorreu porque Roslik estava furioso com os comentários que o influenciador havia feito sobre ele e sobre sua família em alguns vídeos postados nas redes sociais.

Esse não é o primeiro caso de agressão que Roslik comete em um evento com a imprensa. Em março passado ele partiu para cima do seu oponente e desferiu vários socos depois de levar um tapa durante a entrevista.

Apesar da agressão gratuita, o lutador não deverá enfrentar nenhuma penalidade disciplinar das entidades pelas quais atua. Sua luta no próximo sábado, contra o também polonês Pawel ‘Scarface” Bomba, pela High League 4, em Gliwice, Polônia, está inclusive confirmada.

