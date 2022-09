Vídeo choca ao mostrar cobra sendo extraída do ouvido de mulher

Um vídeo chocou as redes sociais ao mostrar a cabeça de uma cobra saindo do ouvido de uma mulher. Nas imagens, é possível ver como um suposto médico tenta retirar a cobra preta e amarela com uma pinça e o animal abre a boca reagindo.

De acordo com o Publimetro Chile, as imagens logo se tornaram virais e renderam muitos comentários de seguidores, que ficaram impressionados e incrédulos com a cena.

Enquanto alguns acham que o médico é falso e que ela não poderia suportar a dor de uma cobra inteira no canal auditivo, outros dão palpites convictos.

“É falso. Se você cortar a cabeça de uma cobra, ela fará movimentos reflexivos por algum tempo após a morte. Eles apenas enfiaram uma cabeça de cobra em seu ouvido como uma espécie de fone de ouvido torcido. Não é fisicamente possível que uma cobra desse tamanho rasteje até o ouvido e depois se vire para ter a cabeça voltada para fora. Pessoas tão estúpidas”, escreveu um dos usuários.

Quem divulgou as imagens foi o influenciador indiano Chandan Singh, mas a origem das imagens é desconhecida. A legenda apenas dizia que uma “cobra entrou no ouvido” de alguém.

O site de verificação de fatos Snopes investigou o vídeo e não conseguiu determinar se o vídeo era real. No entanto, apesar da falta de informações, as imagens não possuem histórico na Internet e são novas.

Mesmo assim, a equipe acrescentou que a teoria da cobra decapitada “pode ser a verdade”, pois a entrada de uma cobra daquele tamanho em um ouvido é “improvável”.

Veja a gravação a seguir:

कान में साँप चला गया है Posted by Chandan Singh on Wednesday, August 31, 2022

