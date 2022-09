Em um registro impressionante, um vídeo flagrou o momento em que uma onça-pintada captura um jacaré no Pantanal.

O flagrante foi registrado pelo fotógrafo @ailton_lara e compartilhado no Instagram.

Vídeo capta o momento em que onça-pintada abocanha jacaré no Pantanal

No vídeo, é possível ver o momento em que a onça consegue capturar o animal, sem chance de defesa.

“Um dos encontros fascinantes no turismo de observação de onças pintadas na região do Porto Jofre com um jacaré para o almoço. Vídeo gravado durante o tour do Jaguar Camp”, informou.

O momento viralizou nas redes sociais recentemente. Confira registro:

Vídeo flagra momento em que ariranhas põem onça-pintada ‘para correr’; assista

Em outro registro impressionante, um vídeo também flagrou o momento em que um grupo de ariranhas colocou uma onça-pintada “para correr” no Pantanal.

Nas imagens, é possível ver a onça-pintada nadando rapidamente e se encontrando com duas ariranhas.

Saindo do rio, o grupo faz uma espécie de ‘dança ritual’ (pulando rapidamente, que termina de afugentar o felino predador.

“Um encontro mais pacífico entre a onça e um grupo de ariranhas”, detalhou o fotógrafo @ailton_lara na postagem, responsável pelo registro.

O vídeo impressionante acabou viralizando rapidamente entre os usuários.

“Dona onça saindo de fininho”, “Ela nada muito” e “A onça deu uma acelerada hein” foram alguns dos comentários. Confira: