VÍDEO: Cachorro ajuda amigo que só tem três patas a se coçar e cena encanta a web; veja

Uma cena cheia de empatia entre dois cachorrinhos, registrada em Tepic, no México, viralizou nas redes sociais. Um vídeo mostra quando um cão ajudou o outro, que só tem três patas, a coçar as costas (veja abaixo).

O registro foi feito por Myriam Rangel, que ficou comovida ao ver o gesto de amizade entre os bichos. A imagem mostra quando o cão de apenas três patas se mostra incomodado e faz movimentos como se quisesse se coçar. Foi quando o amigo, que estava ao lado, percebeu e, com a boca, coçou as costas dele.

“Infelizmente aqui no mercado tem muitos cachorrinhos abandonados, eles são um amor e aqui fica uma pequena amostra”, escreveu Myriam na legenda do vídeo. No entanto, ela mesmo depois esclareceu que os dois animais gravados no vídeo pertencem a comerciantes locais.

O vídeo logo chamou a atenção dos internautas e já foi visto mais de 188 mil vezes. Ele também já soma mais de 42 mil curtidas. Nos comentários, muita gente se mostrou impactada com a atitude do cãozinho.

“Devemos aprender com a empatia deles, eles são um exemplo, de longe são melhores que os humanos”, escreveu uma seguidora. “Que bela solidariedade. Um exemplo para nós humanos”, destacou outra. “Os animaizinhos sempre nos ensinando o que é amor incondicional”, disse mais um.

Aplaudido após deixar UTI

Um cachorrinho foi aplaudido por funcionários de um hospital veterinário em Santiago, no Chile, após passar mais de 20 dias internado em uma Unidade de Terapia Intensiva. Um vídeo que mostra o momento em que ele recebeu alta viralizou nas redes sociais e também comoveu os internautas (veja abaixo).

De acordo com informações do jornal “Biobio Chile”, o cãozinho tem 11 anos e estava internado depois de sofrer um prolapso retal, em consequência de uma doença na próstata. Ele precisou passar por uma cirurgia e teve complicações, sofrendo altos e baixos dos sinais vitais por várias vezes, precisando de cuidados intensivos. Desde então, lutou contra uma infecção, mas conseguiu finalmente se recuperar.

Quando recebeu alta, os funcionários se alinharam em um corredor e ovacionaram o pequeno guerreiro, que saiu todo feliz na direção dos donos. As imagens mostram que os tutores se emocionaram ao receber o animal de estimação.

O vídeo também mostra muitas bandeiras do Chile, em alusão ao mês da independência do país, celebrado neste mês. A roupa escolhida para ser usada pelo cãozinho também representa uma vestimenta tradicional para as comemorações.

