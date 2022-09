Policial acaba pedindo demissão após ter perfil no OnlyFans descoberto; entenda o caso

Uma policial acabou deixando seu trabalho no Michigan, nos Estados Unidos, depois que um superior descobriu que ela tem um perfil no OnlyFans. Além de agente, Janelle Zielinski também é fisiculturista e influenciadora digital e costumava postar nudes na plataforma de conteúdo adulto. Um processo de suspensão foi instaurado, mas, antes que tivesse conclusão, ela mesma se antecipou e pediu demissão.

Segundo informações da FOX 2 Detroit, o chefe de polícia James White teve o conhecimento sobre o perfil da policial no último dia 13 e instaurou uma investigação.

“Um de nossos policiais por meio de sua conta no Instagram tinha um paywall configurado e estava postando vídeos pornográficos do outro lado do paywall”, disse o diretor da seção de padrões profissionais do Departamento de Polícia de Detroit, Chris Graveline.

A corporação destacou que não foram encontradas fotos de Janelle no OnlyFans com uniformes da polícia, mas ela já apareceu fardada em seu Instagram, onde também divulga seus conteúdos adultos.

“Um dos alicerces do Departamento de Polícia de Detroit é que você também deve manter sua vida privada imaculada. Este é um ponto importante de ênfase para nossos oficiais, então, quando vemos algo assim, a investigação é rápida. O chefe White leva essas coisas muito a sério porque representa não apenas o DPD, mas toda a cidade de Detroit”, explicou Graveline.

Enquanto o processo de suspensão ainda estava em andamento, Janelle, que se formou na Academia de Polícia de Detroit em março deste ano, decidiu se antecipar e pediu demissão.

Ela deve deixar a corporação, oficialmente, no próximo dia 23.

