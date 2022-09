Noivos fazem sessão de fotos em parque e se enfurecem com visitantes do local

Na busca por um ensaio fotográfico perfeito para recordar o dia de seu casamento, um casal decidiu seguir até um parque público para conseguir as tão sonhadas fotos, mas rapidamente viram que não seria tão fácil como o esperado.

Para um dos visitantes do parque, o casal deveria estar ciente de que, ao realizar um ensaio fotográfico em um local público, eles também precisariam se preparar para lidar com os demais visitantes do local.

Segundo a publicação do The Mirror, um homem, que costuma praticar corrida e caminhada no parque em questão, foi até o Reddit para desabafar sobre a forma como foi tratado pelo casal ao tentar atravessar uma ponte do parque, a qual eles “fecharam de forma irregular” para tirar suas fotos.

Em seu relato, o homem explica que precisou esperar por 10 minutos acreditando que o casal faria uma pausa para deixar as pessoas, que se acumulavam nas extremidades da ponte, atravessarem o local. No entanto, quando eles não deram sinais de que o fariam, ele simplesmente atravessou.

“Eu fui até o parque e deixei meu carro em um dos pontos de estacionamento, para chegar até lá após sair do parque é preciso atravessar uma ponte que passa por cima de um rio bem largo. Cada ponte tem mais ou menos 1,5Km de distância uma da outra, e leva a seu próprio estacionamento”, explica o homem.

“Ao chegar na ponte onde deixei meu carro, encontrei o casal fazendo sua sessão de fotos com duas senhoras guardando as extremidades e proibindo as pessoas de atravessar. Achei que iria durar alguns minutos e que logo poderia passar, então esperei”.

Ele se cansou de esperar

Após mais de 10 minutos esperando uma pausa entre as fotos para poder atravessar, o homem se cansou e aguardou uma troca de acessórios e pose para questionar a senhora que “guardava” a entrada da ponte sobre poder atravessar.

“Ela disse que eu não poderia atravessar e começou a gritar comigo, eu já estava cansado, meu carro estava bem ali do outro lado e eu apenas a ignorei e atravessei”.

“Os noivos não falaram nada, só me encararam. Já o fotógrafo me parou no meio da ponte e perguntou se eu não estava vendo que eles estavam fotografando naquele local, ao que respondi que esperei quase 15 minutos por uma pausa já que eles não podem simplesmente bloquear uma ponte pública sem autorização”, conta o homem.

Segundo seu relato, o fotógrafo ainda tentou argumentar, assim como as duas senhoras que guardavam as extremidades da ponte e seguiram gritando com ele, que terminou a travessia normalmente.

Para os usuários do Reddit, ele esperou até mais do que deveria: “É uma ponte pública e eles simplesmente a fecharam. São eles que estão sendo rudes e não você, que esperou educadamente”.

“É um parque público e ninguém pode simplesmente fechar uma ponte e impedir as pessoas de usá-la”, comentou outra pessoa.

“Você esperou eles pararem para trocar de acessórios, não entrou no meio das fotos. Eles deveriam te agradecer por ter esperado e te deixar passar sem problemas”, finalizou uma terceira.