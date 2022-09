Libanesa assalta banco e vira ‘heroína’; entenda o motivo aqui

Uma mulher libanesa virou “heroína” ao assaltar um banco em Beirute na última quarta-feira (14). Isso porque a quantia levada servirá, segundo ela, para pagar o tratamento hospitalar de sua irmã doente.

Sali Hafiz transmitiu ao vivo um vídeo do assalto nas redes sociais. Na gravação, que viralizou, ela aparece gritando com os funcionários do banco para que entreguem o dinheiro enquanto as portas do estabelecimento estão trancadas.

“Meu nome é Sali Hafiz, vim hoje (...) recolher os depósitos da minha irmã que está morrendo no hospital”, diz ela no vídeo. “Não vim para matar ninguém ou iniciar um tiroteio. (...) Vim reivindicar meus direitos.”

Assista às imagens:

Vale dizer que esta não é o primeiro assalto do tipo no país. Muitos clientes tiveram suas economias bloqueadas em bancos há quase três anos, quando foram adotadas medidas de controle de capitais. Desde então, episódios semelhantes têm sido registrados.

O Líbano mergulhou em 2019 em sua pior crise econômica. A moeda local perdeu quase 90% de seu valor no mercado paralelo. A pobreza e o desemprego, consequentemente, dispararam.

Em busca de uma vida melhor

Sessenta e oito pessoas vindas do Afeganistão estão no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. Devido ao fluxo de pessoas que têm chegado ao país depois da ascensão do Talibã, a prefeitura instalou no Terminal 2 o Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante.

As famílias afegãs estão sendo atendidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, que oferece alimentação, água, itens de higiene e cobertores para as pessoas que estão dormindo no local.

Ainda de acordo com a prefeitura, por causa da “elevada demanda de refugiados chegando ao Brasil”, o município inaugurou uma residência transitória para migrantes e refugiados no dia 10 de agosto.

