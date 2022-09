Influenciadora se revoltou com colegas que divulgam apostas de jogos: ‘cadê a empatia?’

Uma influenciadora digital de Minas Gerais postou um desabafo sobre seus colegas de profissão. Para Danielle Diz, é revoltante que pessoas que trabalham com influência usem seus canais para divulgar apostas de jogos.

De Belo Horizonte, ela tem mais de 6 milhões de seguidores no Instagram e fez uma série de stories criticando esse tipo de atitude.

“Como vocês têm coragem de fazer isso com as pessoas que te seguem? Tá embolsando R$ 50 mil, R$ 100 mil, enquanto o seguidor tá perdendo R$ 100 que poderia estar ajudando a família”, esbraveja Danielle.

Ela não teve papas na língua para revelar o esquema do funcionamento desse tipo de mercado. “Eles estão ganhando R$ 50 mil, enquanto vocês aí de casa estão apostando o dinheirinho que vocês recebem do salário pra perder dinheiro. Eu fico indignada e eu vou falar mesmo”, afirmou.

A noção clara dos valores desse mercado vem da própria influenciadora, que já recebeu propostas para divulgar esse tipo de conteúdo.

“Eu me pergunto: cadê a empatia dos influenciadores que falam que amam os seguidores na hora de não fechar esses ‘jobs’? Não fechem esses ‘jobs’!”, pede aos seus colegas.

Ela ainda chama a atenção para a responsabilidade que influenciadores têm no que divulgam. “Tenham respeito pelas pessoas que te seguem, porque eles que pagam a porcaria do seu salário, enquanto você está sugando o deles”, relembra.

Na parte final de seu desabafo, Daniele ainda revelou que uma seguidora perdeu todo o dinheiro que tinha para comprar um gás de cozinha, por confiar em uma influenciadora que seguia e apostar em um jogo.

“’Eu fui acreditar numa blogueira, apostei o dinheiro do gás’. Ela tinha o dinheiro do gás. Aí achou que iria manter o dinheiro do gás e conseguir mais para fazer compras. Ela perdeu o dinheiro do gás, aí não tinha mais o gás nem comida na casa dela”, relatou.

Assista ao vídeo completo:

acho que é um dos melhores stories de influencer/criadora de conteúdo/whatever com milhões de seguidores que eu já vi. parem de acreditar nessa falcatrua de joguinho robozinho do pix foguete etc!!!!!!!! pic.twitter.com/v3RXD7Kfdd — Lare (@laressa) September 14, 2022

