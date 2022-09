Idosa gasta toda sua aposentadoria com figurinhas do álbum da Copa do Mundo

Uma idosa argentina de 76 anos revelou sua paixão sem limites por colecionar figurinhas da Copa do Mundo. Moradora da cidade de Mendoza, ela já completou dois álbuns do torneio do Catar e se propôs a chegar a seis este ano.

Achou muito? Você não viu nada! No Mundial da Rússia, em 2018, ela montou “entre 12 e 14 álbuns”, segundo revelou ao site “Los Andes”.

“Não me interessa quanto custa preenchê-lo, quanto custa cada pacote de figurinhas. Eu sou aposentada e pensionista e não ganho muito, mas não levo ao banco a moeda que ganhar. Compro um pacote de figurinhas para abrir com meus netos ou um chocolate para presenteá-los. A vida é o hoje”, afirma Ana del Rosario Mulet.

Ainda de acordo com o “Los Andres”, Ana tem 15 netos, mas deseja completar seis álbuns de figurinha este ano para dar aos mais novos.

A aposentada contou como já conseguiu completar dois álbuns tão rápido. “Faltavam oito figurinhas e, no sábado, fomos a um encontro na praça para trocar os adesivos e consegui.”

Além dos temáticos da Copa, a idosa já completou mais de 20 álbuns de diferentes competições, sempre relacionadas ao futebol.

A paixão pelo futebol e pelas figurinhas

O irmão de Ana jogou futebol profissionalmente e, por isso, o esporte tem sido parte importante em sua vida e na de toda a sua família. Além disso, para ela, colecionar as figurinhas é uma forma de se conectar com os pequenos.

“É algo apaixonante. Gosto muito de completar os álbuns mundiais e compartilhar este momento com meus netos. É uma forma de comunicação cara a cara, fora da internet. Com as figurinhas, os meninos vão sabendo onde fica cada país e aprendem história também. Consciente ou inconscientemente, vão adquirindo conhecimento. É uma maneira de ler um livro, mas em forma de álbum. E sua mente se vai nutrindo, semeando como uma plantinha”, aponta.

