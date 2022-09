Homem é flagrado pelado em pista de dança de balada em Santa Catarina

Um homem foi flagrado pelado em uma balada de Camboriú, em Santa Catarina, na noite do último sábado (10). Ele foi visto completamente sem roupa, parado no meio da pista de dança. As informações são do “G1″.

Enquanto alguns frequentadores do local se questionavam se ele estaria bem, a maioria simplesmente não ligou e seguiu curtindo a música.

Segundo o estabelecimento, a PM (Polícia Militar) não foi acionada. “Houve uma abordagem com total respeito e segurança, para procurar entender a situação. O cliente foi, então, vestido e conduzido para ser atendido pelos socorristas em uma área mais tranquila”, disse a casa de shows, em nota, à reportagem do “G1″.

O cliente, que não teve a identidade revelada, foi embora acompanhado por familiares, que foram buscá-lo no local.

Pelado em bar

Recentemente, um outro homem pelado armou uma confusão e tanto, desta vez em um bar em Goiânia, em Goiá. Portando uma faca, ele tentou agredir clientes, mas acabou contido.

Homem pelado arma confusão em bar (Reprodução/Redes sociais)

O caso, que aconteceu no último dia 7, foi relatado por um funcionário do estabelecimento e foi parar nas redes sociais.

Apesar de ninguém ter se ferido, um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia. A polícia acredita que o homem estava em possível surto psicótico, além de bêbado.

De acordo com um funcionário do bar, que não quis ter a identidade revelada, o homem tirou a roupa e, já completamente pelado, entrou no estabelecimento para atacar os clientes. Algumas pessoas correram para tentar se proteger. Outras tentaram conter o homem.

Familiares foram chamados e conseguiram levar o rapaz para casa.

