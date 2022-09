Ela flagrou um colega de trabalho mexendo em sua bolsa e foi criticada por denunciá-lo

Uma mulher está em uma situação complicada envolvendo seus colegas de trabalho. Após denunciar um dos colegas por mexer em sua bolsa sem autorização, ela passou a ser criticada pelos demais companheiros da empresa.

Conforme a publicação feita pela mulher no Reddit, seu colega de trabalho, o qual chamou de Martin, costuma esquecer seu carregador de celular e sempre pede o dela emprestado.

“Não me importo em emprestar o carregador para ele. Martin é uma pessoa legal e eu gosto de manter um bom relacionamento com meus colegas de trabalho”, conta a mulher.

No entanto as coisas mudaram de cenário quando ela flagrou o colega mexendo em sua bolsa: “Eu voltei do banheiro e vi Martin mexendo com as duas mãos na minha bolsa! Fiquei chocada com isso pois carrego objetos muito pessoais. Eu me assustei e peguei minha bolsa das mãos dele, depois perguntei o que ele estava fazendo”.

“Ele ficou nervoso e disse que estava procurando meu carregador”, conta a mulher.

Ela decidiu denunciá-lo

Após flagrar o colega com as mãos em sua bolsa, ela ficou extremamente nervosa com a situação e o questionou sobre suas atitudes. “Perguntei por que ele acreditava que podia mexer na minha bolsa sem eu estar por perto, e ele disse que achava que eu não ia me importar, já que sempre empresto o carregador”.

“Eu disse a ele que isso foi uma violação de privacidade e que ele ultrapassou os meus limites. Depois disso eu fiz uma denúncia na sede da empresa e relatei o ocorrido. Isso gerou alguns problemas para Martin, mas o pior foi que meus colegas de trabalho ficaram ao lado dele e disseram que eu exagerei”, conta.

“Uma de minhas colegas disse que eu tenho que parar de ‘me fazer de vítima’ por causa de algo que foi um ‘mal-entendido’”. Após ouvir a opinião das colegas, a mulher afirma ter passado a se sentir culpada com a situação.

Leia também: Ela ficou envergonhada ao receber presente do marido no primeiro dia de trabalho

Para os usuários do Reddit ela não tem motivos para isso: “Até mesmo meu filho, que está no jardim da infância, sabe que não deve mexer na bolsa e nas coisas de outras pessoas sem ter autorização”.

“Nem mesmo meu companheiro mexe nas minhas bolsas! Um colega de trabalho fazer isso é uma grande violação de privacidade! Verifique se tem algo de valor faltando”, sugeriu outra.

“Já mandei meu filho, meu pai e alguns namorados que tive pegarem algo simples na minha bolsa e todos se recusaram a fazer isso! Eles afirmam que a bolsa de uma mulher é privada e que não tem razão para mexer mesmo com autorização. É impressionante seu colega de trabalho achar isso aceitável”, finalizou uma terceira.