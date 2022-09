Detentos fizeram review de cadeia em que ficaram e viralizaram

Fachada da 89º Distrito Policial - Portal do Morumbi - Polícia Civil SP (Foto: Reprodução/Google Maps)

No comércio atual é muito comum que clientes retornem às páginas das marcas para realizar avaliações, seja após a compra de um produto ou a contratação de um serviço. Mas e quando o serviço é a... cadeia?

Bem, tem quem faça questão de deixar o seu comentário também. A 89ª Delegacia de Polícia - Portal do Morumbi, da Polícia Civil de São Paulo, conta com mais de 70 comentários no Google, avaliando o serviço prestado pelos agentes.

Existem diversos comentários de cidadãos reclamando do serviço de denúncias e boletins de ocorrência, mas o que surpreende são as avaliações que alguns supostos detentos deixaram na página da delegacia.

No final do ano passado, por exemplo, um usuário identificado como “John-177″ deixou o seguinte comentário:

“No dia 21 de Dezembro de algim ano que não lembro fui preso por roubo de uma joalheria. Muito bom, os policiais são muito educados e legais, voltaria de novo pra esse lugar. Aliás, salve policial Juan, muito parceiro e educado. O pessoal da cela era muito legal também”, escreveu.

Já o Moisés Almeida não economizou nos elogios. “Comparando com outros presídios que já fui preso, esse sim merece 5 estrelas. Carcereiros educados na medida do possível, fazendo o trabalho deles sem esculachar a gente. Nada a reclamar da PM que me pegou na rua. Só pularam um quebra molas, mais quem nunca?!”, reconheceu.

Contudo, a review que realmente viralizou foi da Denize Viana. Em 2019, a ex-detenta escreveu uma avaliação carinhosa, de certa forma, surpreendendo internautas.

“Fui presa dia 10/01/2019, o tempo de que fiquei presa na 89 DP fui muito bem atendida, não mim faltou nada, pelo contrário, todos são bem educados, até os carcereiros. Então foi uma experiência que vou leva pra toda vida, fora os laços de amizade que fiz aí dentro. Deus abençoe vocês”, desejou Denize aos policiais.

O comentário original dela na página da delegacia tem mais de mil curtidas, mas em redes sociais como o Twitter, por exemplo, um dos prints já tem mais de 20 mil curtidas.

