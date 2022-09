Cachorrinha e dono são flagrados durante ‘guerra de travesseiros’; veja o vídeo que se tornou viral

Uma “guerra de travesseiros” entre um idoso e sua cachorrinha viralizou nas redes sociais. O registro mostra o aposentado identificado como Paulo, de 69 anos, brincando com a vira-lata Lola Maria, que já virou uma verdadeira estrela nas redes sociais (veja abaixo).

O vídeo foi gravado por câmeras instaladas no quarto do idoso. Em entrevista ao programa “Hoje em Dia”, da Record TV, ele contou que está em tratamento contra um câncer e, por medida de segurança, está sendo monitorado de perto por familiares para ser socorrido em caso de emergências.

“Eu faço tratamento de câncer, é difícil e pra isso ela me ajuda muito. E ela me faz sorrir”, disse Paulo sobre a companheirinha.

Assim, um dia enquanto entrou no quarto, foi recebido por Lola Maria, que logo partiu para a brincadeira. Foi quando teve início a “guerra de travesseiros” mais fofa, que logo viralizou na web.

Um enteado de Paulo disse que a cachorrinha foi resgatada das ruas pela família e parecia ser muito calma. No entanto, ele diz que caíram em um “golpe”. “Ela parecia ser tão quietinha, tão boazinha, mas ela apronta muito”, disse ele, aos risos.

Entre os itens já destruídos por Lola Maria estão uma planta, um farol de milha e até mesmo um derramamento de óleo de um carro, do qual ela roeu a mangueirinha. Apesar das travessuras, o idoso e a cachorrinha se divertem muito juntos e mostram a rotina deles em um perfil no Instagram, que conta com mais de 20 mil seguidores, e no Tik Tok, onde são acompanhados por mais de 94 mil pessoas.

