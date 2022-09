Assista ao vídeo do momento em que um tubarão salta em embarcação e pescadores correm para longe do animal Imagem: reprodução TikTok (@careychenart)

Um vídeo de um tubarão da espécie mako pulando em um barco assustou tanto os pescadores presentes quanto os usuários da internet que se depararam com a cena. O animal de aproximadamente dois metros foi gravado em Maine, estado com litoral rochoso no extremo nordeste dos Estados Unidos, durante uma expedição de pesca em agosto, para observar esse tipo de tubarão.

No vídeo que viralizou, um pescador tenta puxar algo que fisgou. No início da filmagem é possível observar apenas uma criatura fisgada pulando ao fundo, quando surpreendente o tubarão-mako salta da água e cai no convés do barco, em cima de dois pescadores, sendo um deles o que estava com a vara puxando o outro animal.

A filmagem feita de um ângulo de cima e mais ao fundo mostra que imediatamente um dos homens correu para longe do tubarão, enquanto o outro acaba caindo e ficando ‘encurralado’ pelo animal, que se debate no chão, mas logo em seguida ele consegue se levantar e subir as escadas.

LEIA TAMBÉM: Mulher provoca debate acirrado após compartilhar com que frequência lava o sutiã

Confira o vídeo:

“Uma experiência única na vida! Felizmente, ninguém a bordo ficou ferido”, disse um post no Facebook escrito pela ‘Sea Ventures Charters’, proprietária do barco de pesca Lady Anne e mostrado pelo site ‘The Mirror’.

De acordo com o site, a espécie, também chamada de tubarão-mako-cavala ou ainda anequim, é um dos peixes mais rápidos do mundo, podendo nadar a 45 mph, cerca de 72 quilômetros/hora. Eles medem até 12 pés (cerca de 3,6 metros) e pesam até 540 quilos.

“Ele é conhecido por sua incrível capacidade de salto e pode ser observado pulando a alturas extremas [fora da água] durante a caça” diz a Sea Ventures Charters. “Nós lidamos com muitos tubarões ao longo dos anos, mas os makos são especiais – eles tendem a agir como selvagens e loucos”, finaliza o capitão Dave Sinclair.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Mãe confessa que matou seus três filhos e dá detalhes do como tudo aconteceu

⋅ Vídeo mostra cobra caninana usando “chocalho” e dando bote; uma das maiores da Mata Atlântica

⋅ Mulher inova e presenteia namorado com álbum de figurinhas ‘romântico’