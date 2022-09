Após fazer uma denúncia contra o vizinho, mulher teme por sua segurança

Após precisar abrir uma reclamação formal contra seus vizinhos, uma mulher passou a temer por sua segurança ao receber uma visita “agressiva” do casal. Segundo seu relato, publicado no Reddit, a denúncia foi motivada pelos uivos e choros constantes do cachorro dos vizinhos, que parece “esquecido do lado de fora da casa”.

A história da mulher foi compartilhada pelo The Mirror em uma publicação que revela os motivos pelos quais ela decidiu denunciar os vizinhos.

“Meus vizinhos têm um cachorro muito barulhento que chora e uiva o dia todo! Eu cheguei a ir até lá para perguntar, de forma educada, se eles poderiam dar um jeito do cachorro ficar quieto, ao que eles responderam que não, pois o animal tem ansiedade de separação”, conta.

“A questão toda é que mesmo sabendo que o cachorro tem ansiedade de separação eles o deixam no quintal 24 hrs por dia e todos os dias da semana! Eles não dão atenção ao cachorro e também não se importam de levá-lo para passear”.

Ela decidiu denunciar

Sem saber como solucionar seu problema, a mulher decidiu denunciar às autoridades responsáveis. “Denunciei o tratamento ao cachorro para os serviços de proteção animal e para o conselho do bairro. Ontem os vizinhos vieram aqui em casa para me xingar por causa da denúncia”.

“Mesmo após serem denunciados eles não mudaram a forma de interagir com o animal! Ele continua para fora, uivando e chorando extremamente alto. Não sei mais o que fazer”, finaliza a mulher.

Leia também: Mulher com sete filhos exigiu prioridade para usar o elevador do condomínio

Rapidamente diversas pessoas simpatizaram com a situação dela e comentaram: “Denuncie novamente”, ao que ela respondeu: “Eu quero, mas temo pela minha segurança neste momento”, explica.

“Grave o cachorro e mostre não somente a altura dos uivos, mas também o tempo que ele passa uivando e chorando. Envie essas gravações com seu próximo relatório e também acrescente as ameaças que eles fizeram a você”, comentou outra.

“Continue relatando ao controle de animais. Enquanto o cachorro tiver água, abrigo e estiver bem de saúde, não tem muito que eles possam fazer além de guardar o registro disso”, finalizou uma terceira.