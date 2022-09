Amiga é acusada de estragar um pedido de casamento, mas seus motivos são válidos

Uma mulher foi colocada em uma posição desconfortável depois de precisar escolher entre um pedido de sua melhor amiga e um desejo do namorado da amiga.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher foi até o Reddit para contar sua situação e pedir ajuda de outras pessoas sobre como lidar com a situação.

Em seu relato ela revela que a amiga, de 32 anos, esperava que seu namorado, de 33, a pedisse em casamento em alguma data própria. Preocupada com a escolha do anel de noivado, ela decidiu se prevenir e pediu a ajuda da melhor amiga.

“Ela me deu uma lista de possíveis anéis que ela gostou e me disse que provavelmente seu namorado pediria minha ajuda para escolher. Ela me instruiu a mostrar a ela o que ele estava comprando e não deixar ele comprar nada sem sua aprovação”, conta.

Como esperado, ela foi convidada pelo namorado da amiga para escolher o anel em questão. No entanto, o homem pediu a ela para manter segredo e não contar a amiga sobre o anel.

As coisas deram errado

Segundo a mulher, ela e o namorado de sua amiga foram até diversas lojas para procurar pelos anéis, mas os que estavam dentro do orçamento eram completamente diferentes dos escolhidos pela futura noiva.

“Sei que ela não ia escolher pelo preço, então mandei uma mensagem para ela e ela concordou em aceitar outros estilos, mas eu não sabia quais e acabei enviando a ela diversas fotos, umas 30. Tentei esconder as fotos do namorado dela, mas ele acabou percebendo. No final, escolhemos o que ela queria e fomos embora”.

“No dia seguinte recebi uma mensagem dela dizendo que o namorado se sentiu mal por eu ter contado sobre o anel pois queria que fosse uma surpresa. Ela ainda disse que eu deveria ter seguido o pedido dele, o que me fez relembrar o pedido dela para mim”, conta a mulher.

“Ela ainda firmou que eu deveria ter guardado segredo e eu, irritada, disse a ela para se resolver com ele pois ela tinha me pedido para contas. Também disse que não quero ser envolvida em outras surpresas referentes ao casamento”.

Para os usuários do Reddit, ela faz bem em se manter de fora de “surpresas futuras”. “Você é amiga dos dois, não uma vidente. Os dois têm expectativas diferentes sobre um mesmo assunto então agradar um automaticamente é desagradar o outro. Fique de fora de situações como essa”.

“Não importa o que você faça, você sempre vai deixar um dos dois magoado. Sua amiga está errada em pedir a você que faça isso”, finalizou outra pessoa.