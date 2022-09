A horripilante história de dois irmãos que planejaram a morte da mãe de 69 anos

A história de dois irmãos de Valle del Cauca, departamento da Colômbia, gerou comoção e espanto no país vizinho ao Brasil, após ambos agredirem brutalmente e assassinarem a mãe, uma idosa, de 69 anos.

Segundo detalha o portal Publimetro, José Eduardo e Fernando Lema Hinestroza, de 35 e 36 anos, foram detidos sob a acusação de tráfico de drogas, porém um juiz havia decretado prisão domiciliar, o que consequentemente resultou na situação fatal para a mãe.

Atenção! A partir deste ponto o texto conterá detalhes de situações de violência, o que pode despertar gatilhos emocionais.

Sozinhos em casa com a mãe, ambos os irmãos a agrediram duramente com chutes, socos, golpes de faca e inclusive cortaram o cabelo da mulher. A idosa chegou a ser socorrida, porém devido à gravidade dos ferimentos não sobreviveu.

O que acontecerá agora com os irmãos que assassinaram a própria mãe?

Diante do acontecido e depois que policiais efetuaram a prisão em flagrante, um juiz determinou a alteração do regime de detenção, fazendo agora com que ambos sejam encaminhados para um centro prisional.

Por fim, embora o Ministério Público tenha acusado os irmãos de feminicídio agravado, eles negaram as acusações e agora deverão enfrentar os respectivos processos legais.

