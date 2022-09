VÍDEO: Vira-lata caramelo ‘furta’ marmita e deixa entregador sem explicação, no Pará; assista

Vira-lata caramelo aproveitou distração de entregador e 'furtou' marmita que caiu no chão, no Pará (Reprodução/Instagram)

Um vira-lata caramelo viralizou nas redes sociais depois que foi flagrado “furtando” um entregador, em Mocajuba, no Pará. As imagens mostram quando o rapaz se aproxima de um imóvel e espera pelo cliente, deixando a bolsa térmica aberta sobre a motocicleta. Neste momento, uma marmita cai no chão e o doguinho, muito ligeiro, pega o pacote e sai de fininho (veja abaixo).

O caso aconteceu no último domingo (11), quando o entregador Roseilson Melo foi até a casa de um cliente fazer uma entrega. Distraído, ele acabou deixando a bolsa térmica aberta e uma das marmitas caiu no chão. O cachorrinho, que já acompanhava a movimentação de perto, pegou a sacola e deixou o local. As imagens mostram ainda que o rapaz ficou um tempo sem saber como a marmita tinha simplesmente desaparecido da mochila.

O dono do restaurante “Delícias de Francisca”, Tharles Costa, contou em entrevista ao site G1 que o entregador não soube explicar o motivo do sumiço da marmita e só depois, quando eles viram as imagens das câmeras de segurança, entenderam o que tinha acontecido.

“O cliente não acreditou que a comida havia sumido. O entregador chegou aqui desnorteado, sem saber o que fazer. Afinal, ele não viu o cachorro. Decidimos ir até o local e pedir o vídeo das câmeras de segurança, foi quando vimos tudo o que aconteceu. A história viralizou e já fui contatado por gente de vários estados”, contou Costa.

Depois que as imagens passaram a circular na web, e viralizaram, o cachorrinho foi encontrado e já acertou suas contas com o restaurante. Em postagem nas redes sociais, o dono do estabelecimento disse que o “suspeito” foi encontrado e “capturado”, mas que já estava livre para furtar outros comércios da cidade.

Roseilson também aparece em vídeo dizendo que o cliente achou que ele “estava fazendo graça” ao dizer que a marmita sumiu. “Eu estava sozinho na rua e não soube explicar o que tinha acontecido”, contou ele.

