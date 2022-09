Vídeo mostra cobra caninana usando “chocalho” e dando bote; uma das maiores da Mata Atlântica

Apesar de não ser venenosa, a cobra caninana (Spilotes pullatus) é muito ágil e seu bote pode impressionar as pessoas, pois existe toda uma técnica para botar medo.

Esta semana, um vídeo que mostra como a cobra dispara um bote foi publicado no YouTube. Nas imagens, é possível ver como o animal move sua cauda como um chocalho em uma estratégia para distrair a possível ameaça.

É possível ver como a cobra está com o corpo fora do chão e em formato de “s” para ter mais impulso e alcançar uma maior distância na hora do bote.

Veja as imagens a seguir que foram gravadas por alguém que estava em um carro:

Além de todos esses comportamentos, a caninana mantém o pescoço inflado quando se sente ameaçada e está pronta para atacar.

De acordo com o portal Costa Norte, diferente do algumas pessoas que não conhecem a cobra podem pensar, este inchaço do pescoço não possui líquidos como veneno ou saliva.

O animal faz isso esticando a membrana de seu pescoço com o ar vindo dos pulmões, algo que o faz parecer maior e mais imponente.

Em um registro muito interessante, um homem captura a cobra em modo de defesa em um galinheiro. Ela chega a ameaçar um bote e o barulho da sua cauda vibrando na madeira é forte.

Confira o vídeo que fez sucesso no Instagram:

O nome caninana se origina do Tupi e significa “que tem a cabeça pequena”. Ela pode chegar a medir até de 2,5 metros de comprimento, ao não possuir veneno, usa a constrição para matar suas presas.

Além de apertar os animais até que a circulação de oxigênio e sangue seja interrompida, ela os engole rapidamente e pode chegar a comer os animais ainda vivos.

