VÍDEO: Cachorrinho deixa UTI após passar mais de 20 dias internado e é aplaudido em hospital; veja

Um cachorrinho foi aplaudido por funcionários de um hospital veterinário em Santiago, no Chile, após passar mais de 20 dias internado em uma Unidade de Terapia Intensiva. Um vídeo que mostra o momento em que ele recebeu alta viralizou nas redes sociais e comoveu os internautas (veja abaixo).

o doguinho passou 21 dias na uti e a saída dele foi assimmmm



SE EU CHOREI VCS TBM VÃO

De acordo com informações do jornal “Biobio Chile”, o cãozinho tem 11 anos e estava internado depois de sofrer um prolapso retal, em consequência de uma doença na próstata. Ele precisou passar por uma cirurgia e teve complicações, sofrendo altos e baixos dos sinais vitais por várias vezes, precisando de cuidados intensivos. Desde então, lutou contra uma infecção, mas conseguiu finalmente se recuperar.

Quando recebeu alta, os funcionários se alinharam em um corredor e ovacionaram o pequeno guerreiro, que saiu todo feliz na direção dos donos. As imagens mostram que os tutores se emocionaram ao receber o animal de estimação.

O vídeo também mostra muitas bandeiras do Chile, em alusão ao mês da independência do país, celebrado neste mês. A roupa escolhida para ser usada pelo cãozinho também representa uma vestimenta tradicional para as comemorações.

Nas redes sociais, muitos internautas se comoveram ao ver a cena. “Aêee muita saúde pra esse Doguinho! Que ainda venham muitos chinelos mordidos pela frente”, disse uma seguidora. “Conseguiu tirar lagrimas sinceras dos meus olhos”, destacou outra.

“Minha parte favorita é o senhor indo levantar ele e a mulher baixando o braço dele, consegui ver ela segurando o “ELE ACABOU DE SAIR DA UTI DEIXA ELE NO CHÃO”', escreveu mais um internauta. “A parte mais feliz e triste ao mesmo tempo do trabalho. Feliz pelo paciente ter vencido e triste por não ter mais o contato diário com ele”, destacou mais um usuário.

