Sogra faz estranho pedido a nora, que afirma: ‘É perturbador’

Uma mulher ficou chocada com o pedido inesperado, e estranho, feito por sua sogra. Segundo ela, a mãe de seu companheiro pediu para ficar com as cinzas do cachorro do casal quando ele morrer, pois ela deseja guardá-las ao lado das do marido.

Conforme uma publicação feita pelo The Mirror, a mulher assustada compartilhou suas preocupações por meio de um post feito no fórum online Mumsnet. De forma anônima ela revela:

“Nós temos um cachorro labrador idoso e muito amado por todos. Recentemente ele ficou muito doente e ficamos com medo de perdê-lo, mas felizmente ele se recuperou bem e está de volta em nossa casa por mais um tempo. Infelizmente sabemos que não será muito”.

“Meu sogro era obcecado pelo nosso cachorro e o adorava, então muitas vezes ele e minha sogra tomavam conta do nosso cachorro para nós, até mesmo brincávamos que ele preferia o cachorro a gente. Depois de um tempo até descobrimos que ele falava que era o dono do cachorro para alguns estranhos”.

Ela recebeu um estranho pedido

Segundo relato da mulher, seu sogro faleceu há alguns meses e suas cinzas foram guardadas em um armário de vidro na casa da mãe de seu marido. “Esses meses foram difíceis para ela, mas agora parece que ela está lidando bem apesar de lutar bastante quando fica sozinha em casa”.

“Quando meu cachorro estava doente ela disse que esperava que, quando ele morresse, nós a deixássemos ficar com as cinzas dele para ela guardar ao lado das do marido. Na mesma hora eu disse que não”.

“Não tenho a menor intenção de ter as cinzas dele guardadas comigo ou com algum familiar pois acho isso emocionalmente perturbador. Então não quero vê-lo ao lado do meu sogro quando for visitá-la”, revela a mulher.

Apesar disso, ela conta que se sentiu culpada ao negar o pedido da sogra, que ficou decepcionada. “Sei que ela está de luto pelo marido e que isso traria algum conforto para ela, mas a ideia realmente me incomoda. É irracional negar esse pedido?”, questiona.

Para os usuários da plataforma, sua reação é completamente válida: “Eu não deixaria ninguém ter o controle das cinzas do meu animal de estimação. Deixe o veterinário cuidar de tudo”, comentou uma pessoa.

“É seu cão, sua escolha. Se deixá-la ficar com as cinzas te trouxer algum conforto, eu veria isso como algo bom e que não a prejudicaria. Inicialmente pode ser perturbador, mas com o tempo acho que você passará a ver isso como sendo o último ato de amor de um animal por sua família”, comentou outra.