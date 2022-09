“Quero dinheiro”: pai tentou enganar bebê com pedaço de papel e vídeo viralizou

Um vídeo de uma bebê de apenas dois anos de idade está viralizando nas redes sociais. O motivo? Apesar da pouca idade, a pequena não se deixou enganar e já aprendeu a reconhecer a diferença entre dinheiro e papel comum.

Lavínia Souza Cândido é de Goiânia e chegou até o pai para pedir dinheiro. Ela pergunta “cadê dinheiro?” e ele, sem poder recusar a fofura da própria filha, resolve enganá-la com um pedaço de papel sem valor.

Contudo, ela logo percebe a fraude e se revolta. “Papel não, quero dinheiro”, pede, insistente.

Iris Antônio Candido, o pai da pequena Lavínia, não vê outra alternativa a não ser entregar então uma nota verdadeira de R$ 5.

Satisfeita com o dinheiro de verdade, ela tenta colocar o dinheiro em seu bolso e sai andando pela casa.

Assista o momento:

Em entrevista ao portal G1, a mãe de Lavínia, Danúbia Cândido, disse que já tinha visto ela diferenciando uma nota de dinheiro de um papel comum em outra situação, no mercado que a família possui, e resolveu gravá-la nas próximas vezes.

“Estávamos quase fechando e ela viu um cliente recebendo um dinheiro. Ela correu e falou ‘papai, quero dinheiro’. O pai, com receio de entregar dinheiro na mão dela, deu um papel. Na hora, ela reconheceu que era um papel e ficou brava. Eu pensei ‘não é possível’ e comecei a filmar”, contou ao site.

A mãe mantém uma conta no Instagram em que registra o dia a dia de Lavínia. Foi lá que ela postou o vídeo do começo desta matéria - e se surpreendeu com a repercussão.

“Foi totalmente espontâneo e o povo ficou tudo doido. Não dá para ‘passar ela para trás’. Ela não é boba. Essa vai me dar trabalho”, reconhece. Atualmente, o vídeo tem quase 2 milhões de visualizações.

Leia também: Influenciadora contou ao pai que é bissexual e reação viralizou nas redes sociais