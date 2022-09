‘Olha esse foco!’: Gata assiste pipoca estourar no fogão pela primeira vez e encanta internautas

Gata fica fascinada ao observar pipoca no fogão (Reprodução/Instagram @indoor_outdoor_kat)

Felinos são bichinhos curioso por natureza, e isso Gandalf pode provar. A gata vem chamando a atenção na internet ao assistir muito atentamente o processo de transformação de milho em pipoca.

Em um vídeo que se tornou viral no Instagram, seu tutor a segura perto do fogão para que ela veja, pela primeira vez, o alimento tomar forma. A gata fica imóvel, muito focada, prestando atenção em todo o processo.

“É mágica. Mas falando sério, olha esse foco!”, diz a legenda do post, publicado no final do mês de agosto. “Por favor, aproveitem este vídeo de Gandalf assistindo pipoca pela primeira vez”, diz o texto que aparece sobre o vídeo.

A publicação já conta com mais de 60 mil curtidas e diversos comentários. “Esta é a nova atividade favorita dela?”, “Gandalf está fascinada” e “Ela está tão hipnotizada” foram algumas das menções.

Assista:

‘Tranquilão’

Um vídeo que viralizou no TikTok mostra um gato deitado “tranquilão’ em cima da barriga de um cachorro.

A gravação foi publicada no dia 7 deste mês pelo perfil @carlopuri1 e tem arrancado sorrisos de quem a assiste. Nela, o cão caramelo está de barriga para cima e parece não se incomodar nem um pouco com a presença do gato.

É possível ver ainda outro bichano descansando, mas ao lado do cachorro. Mais tarde, um segundo doguinho surge, andando ao lado do trio, só observando.

Veja aqui:

O post já conta com mais de 4.600 comentários. “Minha gata dorme na minha barriga, mas de um cão nunca tinha visto”, “Como pode isso? Que lindo”, “Coisas maravilhosas, gente” e “Que fofinhos” são apenas alguns deles.

