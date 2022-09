Mulher inova e presenteia namorado com álbum de figurinhas ‘romântico’

Mulher dá ao namorado álbum de figurinhas com fotos do casal (Reprodução/ Twitter @yagonavarro37)

Não é novidade que o álbum de figurinhas da Copa do Catar 2022 é uma verdadeira febre em todo mundo. Mas uma namorada super apaixonada resolveu inovar e presentear o amado com um exemplar único.

Marisa (@jarquin_marisa) simplesmente confeccionou um álbum personalizado com fotos de diversos momentos que o casal passou junto. Ao invés de jogadores das seleções de futebol, as figurinhas estampam os rostos dos pombinhos.

O presente agradou e muito Yago (@yagonavarro37), que compartilhou o álbum de figurinhas especial em sua conta no Twitter. “Marisa fez nosso próprio álbum do Mundial. Eu já ganhei nesta vida”, escreveu na legenda, na tradução do idioma espanhol para o português.

O post já conta com mais de 46 mil curtidas e 4 mil comentários.

Confira:

Marisa me hizo nuestro propio álbum del mundial. Yo en esta vida ya gané. pic.twitter.com/Rg3Nt00nBV — yago 🙂 (@yagonavarro37) September 12, 2022

Nas imagens é possível ver uma caixa com envelopes de figurinhas além, é claro, do próprio álbum, que apresenta um design muito parecido com o oficial comercializado pela Panini.

A história também foi contada pelo Publimetro nesta semana.

Neymar faz inveja a colecionadores

E por falar em mania mundial, o jogador Neymar Jr. fez inveja a seus seguidores ao compartilhar em seus stories do Instagram diversas figurinhas raras dele mesmo do álbum da Copa 2022.

Os cromos exibidos pelos craque na última segunda-feira (12) eram dos mais diversos tipos, nas versões bordô, bronze, prata e ouro.

“Aceito propostas”, escreveu Neymar, brincando ao se referir aos altos valores pagos por quem deseja conseguir as figurinhas “quase impossíveis” e completar de uma vez por todas o álbum.

Neymar posta figurinhas raras dele mesmo (Reprodução/ Instagram @neymarjr)

