Mulher com sete filhos exigiu prioridade para usar o elevador do condomínio

Uma mulher decidiu se rebelar contra uma vizinha que afirma ter prioridade no uso do elevador do condomínio por estar sempre com seus sete filhos. Segundo seu relato, compartilhado no Reddit, ela decidiu colocar um ponto final na incômoda situação.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher revela que o comportamento da mãe vem deixando os moradores do prédio descontentes, mas que ninguém conseguia se impor para enfrentá-la. Após um dia particularmente exaustivo, ela decidiu se posicionar.

“Eu estava voltando para casa depois de um dia cansativo no trabalho. Como pego transporte público é comum estar em um mesmo ônibus com outros moradores do prédio e, nesse dia em questão, ela estava no ônibus com as sete crianças, todas com menos de 9 anos”, conta a mulher.

“Eles gritavam e corriam para todo o lado e até mesmo o motorista chamou atenção deles e os mandou parar para não se machucarem com a movimentação do veículo. Antes que a mãe pudesse fazer qualquer coisa, uma das crianças, que estava girando em um dos canos de apoio, bateu a cabeça em algum lugar e começou a gritar”.

Ela se recusou a ceder!

Sabendo o que viria a seguir, a mulher desceu rapidamente do ônibus e tentou chegar ao elevador do prédio antes que a mãe e seus filhos chegassem ao local, mas não obteve sucesso.

“Ela segurou a porta e disse que eu teria que sair e pegar o próximo elevador! Eu disse a ela que não estava entendendo o que ela queria dizer com isso e ela, depois de um suspiro pesado, disse que o carrinho de bebês não ia caber comigo no elevador e que eu deveria sair e pegar o próximo”.

Indignada, ela se manteve firme em sua posição e se recusou a sair do elevador: “Eu me espremi no canto do elevador, mas afirmei que não iria sair! Ela ficou irritada e perguntou se eu não ‘estava vendo com o que ela estava lidando’, e eu disse que sim, estava vendo mas que tinha passado por um longo dia no trabalho e que queria chegar em casa assim como ela”, explica a mulher.

Após a troca de palavras, ela afirma que a mãe retirou as crianças do elevador e não ficou animada com a ideia de precisar esperar o próximo. “Algumas pessoas estava esperando atrás dela e acabaram entrando comigo, duas delas me agradeceram por enfrentá-la pois aparentemente é um comportamento normal, e recorrente, dela”.

Para os usuários do Reddit, a mulher agiu corretamente: “Ela não é proprietária dos elevadores e também não é passageira prioritária! Se não for a primeira a entrar deve estar ciente de que seus filhos e pertences podem não caber. Ela não pode ordenar que as pessoas saiam do elevador para ela utilizá-lo”.