‘Matou um funcionário que pediu que usasse máscara e isso foi o que aconteceu’

A justiça alemã definiu qual será o destino de Mario N, um homem de 50 anos, que assassinou o funcionário de uma loja que se recusou a atendê-lo e vender cerveja por não utilizar máscara de proteção, recurso sanitário contra o coronavírus.

Segundo detalha o portal Publimetro Colombia, Mario afirma que se revoltou com a decisão do colaborador e por isso havia tomado tal decisão.

Os detalhes do ocorrido

Após ter a entrada proibida no estabelecimento, o homem de 50 anos deixou o local e retornou cerca de uma hora depois, já com a solicitada máscara, porém a retirou e iniciou uma nova discussão com o funcionário. Então, ele retirou um revólver do bolso e disparou contra o colaborador, resultando em seu falecimento.

À justiça, Mario ressaltou que além de estar revoltado com as medidas sanitárias aplicadas naquele momento pelo governo local para frear o aumento no número de casos, responsabilizou a vítima “pela situação geral, porque a fez cumprir as regras”.

O caso gerou repercussão na Alemanha, principalmente no que diz respeito às posturas negacionistas com relação à pandemia de Covid-19 que afetou o mundo. E, como decisão, Mario N foi condenado à prisão perpétua pelo crime de assassinato.

