Mãe é elogiada por responder de forma sincera um questionário da escola do filho

Uma mãe decidiu inovar ao responder um questionário da escola de seu filho que procurava entender suas “ambições a respeito do ano e do desenvolvimento escolar” do menino, que tem somente quatro anos de idade. Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher, identificada como Emily Gould, definitivamente não estava preocupada com as informações do formulário escolar de seu filho e decidiu inovar ao responder as perguntas, geralmente tratadas de forma rígida pelos pais.

Em seu perfil no Twitter, ela compartilhou suas respostas dadas ao pequeno formulário e arrancou risadas e elogios de diversas pessoas que não deixaram passar desapercebido seu sarcasmo ao responder os questionamentos da escola.

Para ela, não existe necessidade de preencher um formulário tão “específico e rígido” no que diz respeito à educação de uma criança de quatro anos, que está apenas começando sua vida escolar.

Ela compartilhou suas respostas

Sem levar a sério os questionamentos feitos pela escola, a mãe compartilhou suas respostas por meio de uma série de tweets com a foto do formulário legendada: “Apenas sendo honesta com a escola”, seguida de um emoji travesso.

A primeira pergunta realizada pela instituição de ensino era: “O que você gostaria que seu filho trabalhasse e desenvolvesse no aspecto social?”, ao que ela respondeu: “Quero que ele aprenda a não ser um garoto popular e malvado com os colegas”.

A segunda, referente as habilidades acadêmicas esperadas para a criança ao longo do ano letivo, foi respondida com um: “Quem se importa com níveis acadêmicos? Ele tem apenas quatro anos de idade!”.

Ao ser questionada sobre como descreveria o filho em três palavras, a mãe foi rápida e direta: “Radiante, autossuficiente e legal! Não foi nada difícil preencher essa”.

Para terminar o questionário, a escola pergunta se ela gostaria de deixar alguma informação extra sobre a criança: “Vocês vão adorar Ilya! Ele é uma pessoa tão doce que às vezes me pergunto se foi trocado após o nascimento”.

A sinceridade em suas respostas atraiu a atenção de diversas pessoas, que se divertiram e decidiram compartilhar suas impressões: “Tenho certeza de que os professores gostaram das suas respostas”, comentou uma pessoa.

“Quais habilidades uma criança de quatro anos pode aprimorar? Isso é exagerado demais”, comentou outra.