Mãe cancela viagem ao descobrir que o marido escondeu o passaporte de sua filha

Uma mulher afirmou ter cancelado uma viagem em família após descobrir que seu marido escondeu propositalmente o passaporte de sua filha mais velha, fruto de um relacionamento anterior. Segundo ela as suspeitas começaram quando a jovem, de 17 anos, começou a reclamar que não estava encontrando seu passaporte.

Segundo relato compartilhado pela mulher no Reddit e publicado pelo The Mirror, ela achou estranho o fato de sua filha não conseguir encontrar seu passaporte dias antes de uma viagem em família planejada com antecedência. Após verificar o circuito interno de câmeras, ela conseguiu descobrir que o próprio marido havia entrado no quarto da adolescente para pegar o documento.

Contando sua história de forma anônima, ela revela que se casou há 3 anos com o marido e é mãe de uma menina de 17 anos de um relacionamento anterior. Enquanto ele é pai de 3 crianças também de outro relacionamento, mas que moram com eles.

Ao ser confrontado sobre o “roubo” do passaporte da enteada, ela foi informada pelo marido de que a jovem se recusa a ficar perto dele e de seus filhos, enquanto a jovem afirma que o padrasto espera que ela seja “babá das crianças sempre que ela está por perto”.

“Eu chequei o circuito de câmeras e o vi entrar no quarto da minha filha e pegar o passaporte antes de escondê-lo em seu escritório. Quando o confrontei ele disse que eu exagerei na minha reação e afirmou que não queria que os filhos ficassem em momentos de ‘tensão’ durante a viagem”, conta a mulher.

Ela decidiu cancelar a viagem

Segundo ela, a viagem foi pensada propositalmente para tentar apaziguar os ânimos de todos, gerando algum tempo de qualidade entre a família sem que o marido “exigisse responsabilidades de babá” da filha e sem que a jovem evitasse o convívio com o padrasto e meios-irmãos.

“Ele ainda tentou argumentar dizendo que pediria desculpas para minha filha se eu reconsiderasse o cancelamento da viagem porque meus enteados ficaram devastados com a decisão. Eu disse que era a minha posição final e que não voltaria atrás”.

Leia também: ‘Estou cansada de ver minha cunhada postando fotos da minha filha na internet’

“Desde então ele está distante e disse que precisava se recolher sozinho para ‘receber orientações de Deus’ sobre como lidar com meu desrespeito e controle”, conta a mulher.

Para os usuários do Reddit, as férias não são a única coisa que ela deveria cancelar: “Você precisa tirar um tempo para considerar que seu marido roubou, mentiu, colocou a culpa em você e está tentando controlar suas atitudes e as da sua filha”.

“Cancele também o casamento! A forma como ele trata vocês é desrespeitosa e ele está sendo controlador e a chamando de desrespeitosa por não obedecê-lo. Você está em um relacionamento abusivo”, afirmou outra pessoa.