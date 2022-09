‘Luva de Pedreiro’ nega ruptura de contrato com equipe de Falcão

O influenciador digital Iran Ferreira, de 20 anos, mais conhecido como “Luva de Pedreiro”, negou nesta quinta-feira (15) uma suposta ruptura de contrato com a equipe de Falcão e assinatura com os agentes do tiktoker Khaby Lame. A notícia havia sido divulgada na coluna do jornalista Léo Dias, do site “Metrópoles”.

“Agora vem o Léo Dias dizer que eu estou sem Falcão. Que mentira é essa, rapaz? É tudo mentira. Não estou com o empresário do Khaby. O cara não pode ficar quieto e sossegado, não? É tudo mentira o que ele está dizendo”, disse Luva em uma live transmitida em sua conta no Instagram.

“Luva de Pedreiro” continuou: “Nós somos a mesma tropa. Eu, titio Mozyr Sampaio, papai Batata [Marcelo Seiroz] e Falcão. Somos tudo uma família. Esse cara está mexendo com o cara errado, porque isso é tudo mentira.”

O influencer ainda destacou que vai retomar a carreira. “E tem mais: eu não paro mais não de fazer vídeo. Fiquei com raiva agora. É tudo mentira do Léo Dias”, afirmou.

Nesta semana, “Luva de Pedreiro” chegou a anunciar uma pausa na carreira e apagou todos os conteúdos sua conta no Instagram. Ele disse aos seguidores que pretendia “viver a vida normal e sossegado daquele jeito”.

“Fala minha tropa. Todo mundo está pensando que fui hackeado, mas não fui hackeado. Eu que apaguei os vídeos mesmo e parei. A equipe que estou é a melhor do mundo. É tudo gente boa e faz parte da minha família, mas essa foi uma decisão minha”, explicou ele em uma publicação.

Bola de Ouro

Ainda na live de hoje, “Luva de Pedreiro” revelou que foi convidado para entregar um prêmio na cerimônia da Bola de Ouro.

O evento será realizada no dia 17 de outubro e elegerá o melhor jogador do mundo.

Quem é “Luva de Pedreiro”

“Luva de Pedreiro” é o influenciador digital do mundo de futebol mais famoso do Brasil. Nascido em Quijingue, a 322 quilômetros de Salvador, na Bahia, ele se tornou conhecido após viralizar em vídeos em que aparecia marcando alguns gols em um campo de várzea e por comemorar com o bordão: “Receba!”.

O nome “Luva de Pedreiro” faz referência às luvas utilizadas pelo jovem para jogar futebol. As comemorações a cada gol viralizou, principalmente, no mundo da bola, e já foram replicadas por jogadores famosos como Neymar, os alemães Serge Gnabry e Kimmich, e até mesmo o filho de Cristiano Ronaldo.

LEIA TAMBÉM: