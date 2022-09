Ela ficou envergonhada ao receber presente do marido no primeiro dia de trabalho

Uma mulher não ficou muito contente ao receber um presente enviado pelo marido para comemorar seu novo emprego. Segundo um relato compartilhado no Reddit, ele decidiu enviar a ela um enorme golfinho de pelúcia que pode ter levado a um triste desfecho em seu relacionamento. Segundo a publicação feita pelo The Mirror, a história em questão foi compartilhada por um amigo do homem, que decidiu relatar a saga do amigo para tentar apaziguar os ânimos da esposa. Conforme o relato, o homem decidiu enviar um enorme golfinho de pelúcia, de 1,80m para parabenizar a esposa por seu novo emprego.

No entanto, ele optou por fazer isso em seu primeiro dia de trabalho, o que a colocou em uma situação embaraçosa diante de seus novos colegas de trabalho que “não viram graça” no presente recebido por ela.

“Então, meu amigo me contou tudo isso e eu, para ser honesto, acabei achando engraçado porque consigo imaginar a cena dela arrastando um enorme golfinho até o estacionamento. Apesar disso, ele está claramente desabafando sobre como sua ideia deu errado e está me pedindo apoio pois acredita que ela exagerou, mas eu não concordo, acho que ele exagerou ao pensar que isso era aceitável”, conta o homem.

Ele tentou orientar o amigo

Diante da situação, já que o estrago foi feito, ele tentou de forma delicada contornar a situação e explicar ao amigo que ele realmente exagerou ao enviar o presente.

“Contei a ele sobre um relato que li no Reddit sobre um cara que ficou bêbado e acabou contando histórias reveladoras sobre a esposa para o chefe dele, o que acabou custando uma promoção no emprego. Usei esse exemplo para tentar mostrar que ele agiu de forma desrespeitosa com a esposa em seu primeiro dia de emprego”, conta.

Segundo ele, o amigo não aceitou bem as críticas e exemplos e apenas desligou o telefone o deixando sem respostas. “Eu deveria apenas tê-lo ouvido sem dar a minha opinião?”, questiona o homem.

Para os usuários do Reddit, ele agiu certo ao aconselhar o amigo: “Ele precisa aprender a dosar suas brincadeiras. Flores teria sido algo bem mais apropriado, um almoço também ou até mesmo algo pequeno, simples e delicado. Um golfinho gigante é completamente antiprofissional e pode ter estragado a primeira impressão que ela passou aos chefes e colegas”.

“Parece que ele estava intencionalmente querendo prejudicá-la. O novo trabalho dela o deixa inseguro? É importante que os homens chamem atenção para comportamentos desrespeitosos de outros homens, você agiu certo”, finalizou outra pessoa.