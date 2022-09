Cochilo de 17 minutos e ronco garantiu prêmio de R$ 5,2 mil: é o Campeonato Nacional de ‘Siesta’

O espanhol Pedro Soria López faturou um prêmio de 1 mil euros (cerca de R$ 5,2 mil) no último sábado, após demonstrar a proeza de dormir 17 minutos e atingir o estado profundo do sono, com roncos. Ele foi vencedor do Campeonato Nacional da Siesta, disputado em Madri, na Espanha.

O segundo lugar do inusitado campeonato foi para Fermín Lominchal, que apesar de ter dormido 18 minutos, não roncou, e o terceiro para Anna Pietkiewica, a primeira mulher premiada neste concurso, com 14 minutos de sono, também sem ronco. O segundo e o terceiro lugar receberam, respectivamente, 500 euros e 250 euros.

Com a participação de 360 pessoas, para levar o prêmio para casa o candidato deveria “dormir mais” e “melhor”. Os candidatos foram divididos em grupos e turnos de 20 minutos. Os juízes, munidos de monitores de frequência cardíaca, monitoravam o momento em que a pessoa dormiu e o tempo do sono. O ronco era a ‘cereja do bolo’ e indicava o nível de profundidade do sono. O campeonato premiou também a roupa mais criativa para dormir e a posição mais criativa

ORIGEM

Esta competição não só avalia a qualidade e duração do sono, mas também premia outros aspectos relacionados com a “arte de dormir”, como a roupa mais criativa ou a posição de dormir mais original.

O Campeonato do Siestes foi criado por um grupo de amigos que, depois de uma farta refeição durante uma viagem de férias, resolveu fazer a tradicional siesta da tarde, geralmente de 20 minutos, segundo indicações médicas. Mas no caso dos amigos, durou dois dias.

Mas, segundo o presidente da Associação dos Amigos da Siesta, David Blanco, mais que uma brincadeira, o Campeonato Nacional é uma luta contra as tendências da sociedade moderna que está abolindo o descanso depois do almoço. “Está perdendo este hábito saudável que não é só um costume espanhol, mas também muito latino”, esclareceu.

Blanco disse que a siesta é um “esporte nacional” e que se sente como um cavaleiro que luta com unhas e dentes para defender esse patrimônio espanhol.

Especialistas em medicina asseguram que a soneca após o almoço produzem diversos benefícios a curto prazo, como recarregar as energias e relaxar, além de melhorar a capacidade de aprendizagem e fortalecer o ritmo cardiovascular.