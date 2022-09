Cavalo é flagrado ‘viajando’ em ônibus nas ruas de Santa Catarina; veja o vídeo que viralizou

Uma cena inusitada chamou a atenção nas ruas de Criciúma, em Santa Catarina. Um vídeo, que viralizou após ser postado nas redes sociais, mostra um cavalo sendo transportado em um ônibus (veja abaixo).

As imagens foram gravadas pelo paisagista e músico Naldo Arraes, no último domingo (11), que se disse surpreso ao parar no congestionamento e ver o animal no coletivo. “Na verdade esse cavalo está com a vida ganha, os antepassados dele é que carregavam a locomoção, agora ele vai de carona”, escreveu ele na publicação.

O veículo estava parado na via em função de um acidente de trânsito, quando o cavalo colocou a cabeça para o lado de fora.

“Eu tinha saído do parque, onde fui correr, e estava indo pra casa. O trânsito estava congestionado por causa de um acidente que aconteceu a cerca de 500 metros de onde meu carro estava, o que é super anormal para o final de semana. É uma cena engraçada, porque dá essa impressão de que o cavalo estava parado dentro de um ônibus normal, mas como eu disse, não é”, disse Naldo em entrevista ao site UOL.

Segundo o músico, o ônibus é adaptado para o transporte de animais e costuma ser visto no trânsito da cidade. “Esse ônibus é conhecido aqui na região, é de um rapaz que participa de rodeios. Eu gravei aleatoriamente, para brincar com a galera, mas não é algo totalmente anormal, porque a gente já o viu várias vezes”, relatou ele.

“O cavalo não está ali dentro de um ônibus vazio, a parte de trás é toda adaptada com uma baia, o cavalo fica bem aconchegado e protegido, tem comida e tem água ali. Ele é super bem tratado e o dono é super conceituado, tem vários animais”, ressaltou ele.

LEIA TAMBÉM: