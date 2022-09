Cachorrinha pisa em cimento fresco, leva bronca e reação viraliza; assista

Reação de cachorrinha ao levar bronca viralizou no TikTok (Reprodução/ TikTok @carooline.rittes)

A cachorrinha Belinha aprontou e levou bronca do dono. Sua reação, porém, é impagável! Um vídeo compartilhado no TikTok mostra a cena e arranca risadas de quem assiste.

Na gravação, o tutor aparece dando um sermão daqueles em Belinha. Ele diz que ela pisou no cimento fresco e que, agora, as patinhas vão ficar marcadas para sempre. A cachorrinha, porém, faz cara de desprezo, como se não sentisse o menor remorso pela bagunça que fez.

“Ai ficou lá marcado aquelas patinhas. E agora? O resto da vida vai tá lá marcado aquelas patas”, diz o homem na gravação.

O tutor da cachorrinha segue seu discurso: “Os outros [cachorros] todos presos lá atrás, mas você não, a diferente, a ‘diferentona’.”

Belinha está do lado de fora da casa, sentada perto de uma janela. Ao ouvir toda aquela ladainha, a cachorrinha começa a olhar para os lados, como se estivesse entediada. Ela chega a virar a cara, fingindo que o assunto não é com ela.

Assista ao vídeo que já conta com mais de 4,4 mil curtidas até agora:

Vira-lata ‘do crime’

Um vira-lata caramelo viralizou depois que foi flagrado “furtando” um entregador, em Mocajuba, no Pará.

As imagens mostram quando o rapaz se aproxima de um imóvel e espera pelo cliente, deixando a bolsa térmica aberta sobre a motocicleta. Neste momento, uma marmita cai no chão e o doguinho, muito ligeiro, pega o pacote e sai de fininho.

O caso aconteceu no último domingo (11), quando o entregador Roseilson Melo foi até a casa de um cliente fazer uma entrega. Distraído, ele acabou deixando a bolsa térmica aberta e uma das marmitas caiu no chão. O cachorrinho, que já acompanhava a movimentação de perto, pegou a sacola e deixou o local. As imagens mostram ainda que o rapaz ficou um tempo sem saber como a marmita tinha desaparecido da mochila.

Veja aqui:

