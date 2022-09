Brinquedo preferido de menina já fez outras crianças chorarem de medo

Uma mãe está preocupada com a obsessão de sua filha por uma boneca um tanto quanto “estranha”. Segundo Brittany Beard, de 33 anos, o brinquedo, apelidado de “Chloe, a estranha” é o preferido de sua filha, Briar, de apenas 3 anos de idade.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, Brittany afirma que a boneca “demoníaca” é a mais nova paixão de sua filha e que desde que a menina a ganhou de presente ela passou a levá-la a todos os lugares.

Graças a aparência única da boneca, a mulher afirma que sua filha acaba atraindo diversos olhares por onde passa e, inclusive, até mesmo acaba assustando algumas crianças.

“Ela se apaixonou por essa boneca enquanto visitávamos uma loja e me implorou para comprar para ela. Ao mesmo tempo em que ela amou a boneca, minha filha mais velha, Belle, estava chorando de medo. Meu marido precisou distrair Belle enquanto eu comprava a boneca para Briar, que estava surtada querendo o brinquedo”, conta a mulher.

Ela não deixa o brinquedo de lado!

Segundo Brittany, desde o momento em que ganhou a boneca, Briar decidiu chamá-la de Chloe. “Agora nos referimos a ela como ‘Chloe, a estranha’, por motivos mais do que óbvios”, explica.

“Desde que compartilhei fotos de Briar com seu brinquedo na minha página do Facebook, o registro acabou viralizando e diversas pessoas vieram me questionar se ela não estava assustada com a aparência da boneca”.

“Para Briar, Chloe é uma boneca como qualquer outra, ela a veste de princesa e a empurra em um carrinho sempre que saímos de casa para fazer compras, apesar disso algumas pessoas ainda se afastam de nós quando percebem a boneca. Em alguns casos eu preciso explicar as pessoas o motivo de Briar ter essa boneca, mas eu estou tão confusa quanto qualquer um para tentar entender o que a fez gostar do brinquedo. Não sei de onde ela tirou isso”, afirma a mãe.

“Embora não seja a maior fã da boneca, não posso deixar de respeitar a vontade e o gosto da minha filha. Briar vê as imperfeições de Chloe como lindas e eu a amo por sua forma única de ver o mundo”, finaliza.