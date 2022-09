VÍDEO: Santa ‘chora sangue’ pela segunda vez e gera comoção na Colômbia; veja as imagens

Um vídeo que mostra uma santa supostamente chorando sangue, na Colômbia, chamou a atenção nas redes sociais. Nele, uma imagem da Virgem Rosa Mística aparece derramando lágrimas escuras (veja abaixo). Essa não teria sido a primeira vez que o fenômeno foi registrado e comoveu os fiéis.

Imagem de Virgem Santa chora sangue duas vezes e gera comoção entre fiéis https://t.co/yNoIbaLq8t pic.twitter.com/8Z0jTCkEMq — oliberal.com (@oliberal) September 12, 2022

O vídeo foi publicado pelo site “O Liberal”. Segundo a reportagem, o caso ocorreu na Capela Paroquial Ermidas do Divino Menino Jesus, o Pequeno Órfão, localizado no bairro de Bucaramanga, no último dia 3.

O padre Édgar Silva contou, em entrevista à rádio colombiana Blu Santanderes, que primeiro a santa “chorou sangue” pelo olho esquerdo. Depois, no último dia 8, o fenômeno aconteceu de novo, mas no olho direito.

“Acreditamos que é uma mensagem que a Virgem quer nos dar. As pessoas que vêm até aqui vê-la ficam maravilhadas e deixam-lhe uma rosa. Isso já está sendo analisado por nossos superiores, pois gerou comoção entre os paroquianos”, afirmou o padre.

Milagres?

Um incêndio destruiu uma casa em Ponta Grossa, no Paraná, na madrugada do último dia 29. Não houve registro de feridos, mas o que chamou a atenção foi que uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e um terço, que estavam em um altar em um dos cômodos, permaneceram intactos.

Imagem de Nossa Senhora Aparecida e terço seguem intactos em casa destruída por incêndio, no Paraná (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a casa atingida pelo fogo tinha partes de madeira nos quartos e na sala, o que ajudou a propagar as chamas rapidamente. A corporação foi acionada pelos moradores e, ao chegar lá, boa parte dos 40 metros quadrados do imóvel já estavam danificados pelas chamas.

Mas os socorristas perceberam que um altar, onde estava a santa e um terço, não sofreram danos como os demais móveis da casa. Uma foto tirada pelos bombeiros mostrou, inclusive, que o móvel que estava abaixo e outro objeto que estavam acima de Nossa Senhora Aparecida foram atingidos pelo fogo, com exceção da imagem.

Outra situação semelhante aconteceu em julho passado, quando uma carreta que carregava fardos de algodão pegou fogo em Bataguassu, no Mato Grosso do Sul, e um painel com uma imagem de Nossa Senhora Aparecida acoplado na carroceria resistiu às chamas e permaneceu intacto.

Imagem de Nossa Senhora Aparecida fica intacta após incêndio e surpreende (Reprodução/ Corpo de Bombeiros)

O chamado cavalo mecânico, onde fica a cabine, rodas e motor do veículo, que estavam diante do painel da santa, também não foi afetado pelo fogo. O motorista felizmente não se feriu.

Foram utilizados cerca de 600 mil litros de água para conter as chamas, segundo os bombeiros. As causas do incêndio não foram identificadas.

