VÍDEO: Gato deita em cima da barriga de cachorro e protagoniza cena fofa

Pense em um gato folgado - e muito fofo! Um vídeo que viralizou no TikTok mostra o felino deitado tranquilamente em cima da barriga de um cachorro, que dorme na maior paz.

A gravação foi publicada no dia 7 deste mês pelo perfil @carlopuri1 e tem arrancado sorrisos de quem a assiste. Nela, o cão caramelo está de barriga para cima e parece não se incomodar nem um pouco com a presença do gato.

É possível ver ainda outro bichano descansando, mas ao lado do cachorro. Mais tarde, um segundo doguinho surge, andando ao lado do trio, só observando.

Assista ao vídeo aqui:

O post já tem mais de 4.600 comentários. “Minha gata dorme na minha barriga, mas de um cão nunca tinha visto”, “Como pode isso? Que lindo”, “Coisas maravilhosas, gente” e “Que fofinhos” são apenas alguns deles.

Gato colecionador de figurinhas

Um outro gato tem chamado a atenção nas redes sociais, mas por um motivo diferente: ele ajuda a dona a colar as figurinhas no álbum da Copa do Mundo 2022.

Alida Paz compartilhou , também no TikTok, um vídeo do animalzinho de estimação participando da brincadeira na Guatemala. O registro fez um enorme sucesso e já conta com mais de 800 mil curtidas.

O fato de o país não estar classificado para o torneio de futebol não minimizou a “empolgação” do gato. Ele ajuda sua tutora a descolar as figurinhas para colocá-las no lugar em que correspondem no álbum.

“O gato mais animado para preencher o álbum do mundial”, escreveu Alida na legenda o post.

Confira:

LEIA TAMBÉM: