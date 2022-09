Um rebanho de ovelhas voltou a ser atacado recentemente em uma pequena vila, na Espanha, tendo como resultado cinco animais morto e quase vinte feridos.

Esta é a segunda ocorrência no mesmo município em menos de uma semana. Como o anterior, o novo evento foi atribuído à ação de cães selvagens, como detalhado pelo site Heraldo.es.

Nova ataque selvagem contra rebanho cometido supostamente por cães em menos de uma semana deixa moradores em pânico

De acordo com fontes do Departamento de Agricultura, as autópsias dos animais mortos revelam que o ataque foi obra de cães selvagens, devido ao “número de mordidas e sua ineficácia”.

Os animais atacados faziam parte de um rebanho de 140 exemplares localizado em uma cerca provisória e localizado a um quilômetro do centro da cidade.

Segundo o site, antes desses dois ataques consecutivos, também ocorreram outros dois no município vizinho, um em maio e outro em agosto.

Antes de saber o resultado dos novos testes, o último pecuarista afetado, Antonio Maza, lamentou a situação.

“Seja um lobo ou não”, disse, “a destruição já foi feita e, além disso, o que ninguém pode negar é que temos um animal nesta área que ameaça nossos rebanhos e gera grande incerteza “.

Ainda de acordo com as informações, por seu lado, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente voltou a insistir na necessidade de “proteger adequadamente” os rebanhos.

Texto com informações do site The Sun