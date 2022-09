Nome de bebê é comparado a uma pessoa ‘implorando por sua vida’

Uma mãe ficou decepcionada ao saber que grande parte das pessoas relacionaram o nome escolhido para sua filha com “pedidos desesperados por perdão” ou com um “condenado tentando se salvar do corredor da morte”.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a mãe, que mora nos Estados Unidos da América, decidiu pedir a opinião de outras pessoas que utilizam o fórum online Mumsnet.

De forma anônima, a mãe conta que pensou incansavelmente até conseguir decidir o nome de sua quarta filha. Após dias buscando o nome ideal, ela chegou à conclusão de usar o nome “Clemency” (que pode ser traduzido como clemência). Além disso, ela também definiu que o apelido utilizado seria “Cece, e não Clemmie como é esperado”.

Apesar de ter certeza de sua decisão, a mulher decidiu tirar a dúvida ao compartilhar sua escolha no Mumsnet, e se mostrou aberta para ouvir a opinião dos demais usuários da plataforma sobre sua escolha, que não foi a mais popular.

Eles a alertaram sobre possíveis associações negativas

Sem perder tempo, diversas pessoas comentaram suas opiniões no tópico e, inclusive, deram a ela outras sugestões de nomes parecidos.

Para alguns, ela deveria considerar o nome “Clementine”, por ter um som semelhante ao nome escolhido por ela ao mesmo tempo que evita a lembrança de uma pessoa “pedindo clemência”.

Leia também: ‘É ridículo’, afirma mãe sobre o nome de bebê escolhido pelo marido

“Eu realmente não gosto dos nomes Mercy e Clemency pois me lembra de pessoas implorando pela própria vida. Você não consegue pensar em algo com a sonoridade parecida, tipo Celementine?”, sugeriu uma pessoa.

“Eu só consigo pensar em presos que estão no corredor da morte. Em outras palavras, é uma referência indireta a um aspecto horrível da justiça americana. Se você considera optar pelo apelido Cece, pense em algo como Cecília”, sugeriu outra.

No entanto, poucas pessoas reforçaram que o nome é impressionante e remete a uma pessoa “misericordiosa”, o que condiz com os fatores que levaram a mãe a escolher o nome.