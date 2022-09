Neymar mostra figurinhas raras dele mesmo e faz inveja a colecionadores

O jogador Neymar Jr. fez inveja a seus seguidores ao compartilhar em seus stories do Instagram diversas figurinhas raras dele mesmo do álbum da Copa do Mundo do Catar.

Os cromos exibidos pelos craque na última segunda-feira (12) eram dos mais diversos tipos, nas versões bordô, bronze, prata e ouro.

“Aceito propostas”, escreveu Neymar, brincando ao se referir aos altos valores pagos por quem deseja conseguir as figurinhas “quase impossíveis” e completar o álbum.

Neymar posta figurinhas raras dele mesmo (Reprodução/ Instagram @neymarjr)

E por falar em figurinhas raras...

As chamadas figurinhas raras do álbum da Copa do Mundo são o sonho de consumo de todos os colecionadores. O adesivo do brasileiro Neymar é um dos mais cobiçados, podendo ser comercializado a nada menos do que R$ 9 mil, mas não é o único.

Um levantamento realizado pelo site “TecMundo” elencou as figurinhas mais difíceis de encontrar. Veja abaixo:

Almoez Ali (Catar);

Alphonso Davies (Canadá);

Christian Eriksen (Dinamarca);

Cristiano Ronaldo (Portugal);

Dusan Vlahovic (Sérvia);

Gavi (Espanha);

Giovanni Reyna (EUA);

Guillermo Ochoa (México);

Heung-Min Son (Coreia do Sul);

Jude Bellingham (Inglaterra);

Kevin de Bruyne (Bélgica);

Kylian Mbappé (França);

Lionel Messi (Argentina);

Luis Suárez (Uruguai);

Luka Modric (Croácia);

Neymar Jr (Brasil);

Raphaël Varane (França);

Robert Lewandowski (Polônia);

Ryan Gravenberch (Holanda);

Sadio Mané (Senegal).

Apesar de não haver uma tabela oficial, o TecMundo também divulgou uma lista de valores das figurinhas mais desejadas que circula em grupos de colecionadores. Confira:

Cristiano Ronaldo: R$ 7.600

Kilian Mbappé: R$ 7.600

Lionel Messi: R$ 7.600

Neymar Jr.: R$ 7.600

Guillermo Ochoa: R$ 1.520

Kevin de Bruyne: R$ 1.520

Rafael Varane: R$ 1.520

Luís Suarez: R$ 1.500

Luka Modric: R$ 1.500

Robert Lewandovski: R$ 1.500

NÃO VÁ EMBORA! VOCÊ TAMBÉM PODE QUERER LER ESSAS NOTÍCIAS: