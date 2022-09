Mulher se enfurece com o namorado, que insiste em relembrar momentos com a ex

Uma mulher ficou completamente chocada depois que seu namorado tomou uma polêmica decisão e convidou a ex-companheira para participar de um jantar comemorativo feito por ele para a atual companheira.

Cansada, a mulher foi até o Mumsnet para desabafar sobre algumas atitudes que o namorado tem e que constantemente a fazem ser lembrada da ex-companheira do homem. A história da jovem foi compartilhada pelo The Mirror.

De forma anônima ela conta: “Não sei por onde começar, mas acho que não estou sendo irracional nessa situação. Estou completamente irritada por meu namorado trazer a ex-companheira dele constantemente para ‘dentro’ do nosso relacionamento”.

Em seu relato ela explica que desde o começo do namoro ela sabia que o homem ainda mantinha contato com sua ex-companheira mesmo após terminarem um relacionamento 2 anos antes.

“No começo ela sempre estava presente em grupos grandes de amigos, então eu não ligava muito, mas aí ela começou a aparecer em almoços de trabalho e coisas do tipo. No nosso aniversário de 1 ano de namoro, ele a convidou para o jantar e se esqueceu de preparar um prato que ele tinha prometido para mim”.

“Apesar disso, e de algumas coisas ao longo dos anos seguintes, nós decidimos morar juntos e agora temos seis anos e meio de relacionamento. Eu quero me casar, ele não, mas eu aceitei isso até ele comprar um anel e dizer que queria algo que fosse somente nosso”, conta a mulher.

As coisas começaram a piorar

Desde que ela ganhou o anel, que não era realmente um anel de noivado, a forma como ela percebe a presença constante da ex-companheira do rapaz passou a mudar. “Comecei a sentir algo ruim no meu estômago, como se ela estivesse me desrespeitando”.

“Disse isso para o meu namorado e ele tentou me apoiar e explicou que ela pode ter se sentindo chateada ao ver o anel e lembrar que também ganhou um e que seu relacionamento não deu certo”.

“Depois de mais alguns meses nós estávamos assistindo um documentário sobre uma banda que gostamos e eu disse para ele que estavam cantando a nossa música. Ele não deu muita bola. No fim decidimos assistir a um show deles no próximo ano e tudo ficou na mesma até que uma nova música tocou e ele rapidamente lembrou da ex”, desabafa a mulher.

“Eu explodi na hora! Em seis anos e meio de relacionamento foi a segunda vez que eu explodi com algo do tipo, mesmo quando ela surtou ao ver meu anel de compromisso! Ele simplesmente foi se deitar e se recusou a falar sobre o assunto! O que vocês fariam? Eu passei a noite chorando no quarto de hóspedes e agora só me sinto triste”, finaliza.

Os usuários da plataforma foram rápidos em tomar as dores da mulher e ofereceram diversos conselhos a ela: “Por que você insiste em continuar nesse relacionamento? Tem diversos sinais de alerta por aí e você está claramente sendo irracional consigo mesma. Acabe com isso e se recomponha”.

“Desculpe dizer, mas você merece alguém muito melhor do que ele e esse tipo de comportamento não é aceitável de maneira alguma! Você precisa parar de aceitar essas coisas”, comentou outra.

“Não fique triste, fique irritada com ele e com as atitudes dele. Seu futuro será muito mais feliz sem ele por perto, e sem ela”, finalizou uma terceira.