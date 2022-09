Mulher checa galinhas e faz descoberta rara: um ovo ‘bolinha de pingue-pongue’ (Holly Brown/Reprodução/Extraído do The Dodo)

Certo dia, Holly Brown se encontrava em seu quintal, no Canadá, onde suas sete galinhas costumam pastar e habitar. Naquele momento, certo detalhe chamou sua atenção, algo que ela nunca imaginaria ser possível acontecer dentro de seu espaço. Relato extraído do portal The Dodo.

Bem aninhado na grama perto do galinheiro, a mulher encontrou um objeto redondo e branco, sendo algo nunca visto antes por ela, até então.

“No começo, pensei que era uma bola que o cachorro encontrou”, disse Brown em um e-mail ao The Dodo. “Quando o peguei, percebi, para minha surpresa, que era um ovo.”

Uma de suas galinhas, especificamente naquele dia, deixou de botar um ovo no formato padrão, produzindo apenas um quase perfeitamente redondo. Brown revelou que era diferente de tudo o que já vira com suas galinhas. A mulher até mesmo o comparou com uma bola de pingue-pongue.

Destino do ovo ‘pingue-pongue’

Posteriormente, Brown decidiu postar o ovo peculiar em suas redes sociais, descobrindo então a importância e singularidade do ovo colocado por uma de suas galinhas.

De acordo com um dos amigos da mulher, uma vez ele encontrou um ovo redondo e vendeu por centenas de dólares. Na época, encontrar ovos desta forma era considerado como “um em um bilhão”, parâmetro indicador de raridade.

Embora tenha se dado conta da preciosidade do ovo encontrado em seu quintal, Brown, por sua vez, disse não ter planos para se desfazer do resultado de sua galinha. A mulher decidiu que irá mantê-lo como presente especial de seu animalzinho.

“Eu considero [minhas galinhas] como animais de estimação”, disse Brown. “Assistir às travessuras deles todos os dias é divertido.”

Mesmo decidindo não se desfazer do ovo de uma de suas sete galinhas, Brown terá história para contar no futuro – e, quem sabe, mais surpresas semelhantes.