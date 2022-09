Mãe se recusa a lavar a roupa dos filhos caso eles não façam as tarefas domésticas

Decidida a ensinar uma lição aos filhos uma mãe deixou de lavar a roupa deles enquanto eles se recusarem a ajudá-la com as demais tarefas domésticas. Cansada, ela afirmou que só queria ajuda para guardar a roupa suja, tirar o pó da sala, cozinhar o jantar ou lavar a louça.

Conforme a publicação realizada pela mulher no Mumsnet e compartilhada pelo The Mirror, seus filhos de 10 e 13 anos se recusam a ajudá-la com as tarefas domésticas. Cansada de precisar cuidar de tudo sozinha, ela decidiu que não lavaria mais a roupa deles já que os mesmos deixaram de respeitá-la.

“Sou dona de casa e tenho dois filhos, de 13 e 10 anos. Há alguns anos eu fazia todo o trabalho doméstico por eles serem pequenos demais para me ajudar, mas desde que meu marido passou a trabalhar de casa e que os meus filhos cresceram eu deixei de ser a única pessoa capaz de realizar as tarefas e posso muito bem ter ajuda deles”.

“Aparentemente eles não ficaram muito felizes com isso, e estou ficando extremamente irritada por não ter ajuda. Mesmo tentando falar com eles sobre isso as coisas melhoram apenas de forma temporária e depois todas as pequenas coisas voltam a se acumular”, revela a mãe.

Ela não sabe o que fazer para ter ajuda

Segundo a mãe, a situação está cada vez pior e ela está prestes “a explodir” por conta da falta de apoio.

“Um pequeno exemplo: normalmente eu coloco a roupa limpa do meu filho no quarto dele e ele só precisa guardá-la no local correto. Em vez disso ele joga a roupa limpa em um canto que geralmente é dividido com a roupa suja que fica por lá até eu me estressar e colocá-la no cesto de roupas para lavar”.

“Passei semanas pedindo ajuda, mas me cansei e agora não estou mais lavando a roupa dele! Alguém tem alguma estratégia que eu posso usar para conseguir alguma ajuda? Estou exausta”, pede a mãe.

Para os usuários do fórum, ela deve seguir sua decisão até o fim: “Continue não fazendo por eles as tarefas que eles podem fazer sozinhos”, comentou uma pessoa.

“Se eles não ajudarem a lavar os pratos usados por eles, use os pratos sujos para servir a nova comida a eles. Eles logo vão aprender a lição pois as palavras podem ser apenas ditas, mas as atitudes não serão esquecidas”, comentou outra.

“Meus filhos têm uma lista de tarefas domésticas afixada na geladeira e só podem usar os computadores e celulares depois de cumprirem suas tarefas. Elas mudam diariamente conforme o que eu preciso fazer ao longo do dia e vão desde coisas simples até algumas mais complexas conforme a idade deles. Costuma funcionar bem”, sugeriu outra mãe.