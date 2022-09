Jovem que matou estuprador que a violentou terá que pagar R$ 750 mil para família de sujeito

Uma jovem de Iowa, nos Estados Unidos, cuja identidade será preservada ao longo de toda a reportagem, foi condenada a pagar uma quantia equivalente a mais de R$ 750 mil como forma de indenização para a família de Brooks, um homem de 28 anos, que ela matou após ser violentada sexualmente.

Atenção! O conteúdo a seguir pode conter detalhes de situações de violência dos mais variados tipos, o que pode despertar gatilhos emocionais.

Segundo informações levantadas, as investigações do caso indicaram que a adolescente, de 17 anos, tinha uma relação conflituosa com sua mãe adotiva e devido a isso por vezes dormia nos corredores de um prédio localizado na cidade de Des Moines.

E foi justamente em uma das situações apontadas anteriormente em que um sujeito a levou e começou a traficá-la para outros homens, um deles sendo Brooks.

À justiça dos Estados Unidos, a jovem afirmou que foi violentada sexualmente de maneira reiterada nos dias prévios ao assassinato e que foi ameaçada com uma faca. Então, após ser violentada novamente, ela pegou uma faca e atingiu o homem de 28 anos, resultando em sua morte.

Leia também estas notícias:

A corte americana ressaltou que não duvida da informação de que a adolescente foi estuprada, porém reforçou que Brooks estava dormindo no momento do ataque, o que, segundo a justiça, não o classificava de fato como um perigo neste momento.

Após declarar-se culpada, em 2021, pelos crimes de homicídio involuntário e lesão corporal intencional, se condenada, a jovem pode receber uma pena de até 10 anos. Por enquanto, o juiz responsável pelo caso adiou a sentença.

A quantia de mais de R$ 750 mil à família de estuprador

Embora tenha lamentado a decisão, o juiz reforçou que não tem outra alternativa tendo em consideração as leis estaduais. Além disso, por ter acontecido em Iowa, não há imunidade criminal para as vítimas de tráfico humano, semelhante ao que ocorre em outras regiões dos Estados Unidos.

A adolescente se classificou como uma “sobrevivente”, porém os promotores do caso discordam de sua posição de vítima. E, por ter passado por um espaço de detenção juvenil anteriormente, o juiz afirmou: “Esta é a segunda chance que você pediu. Você não terá uma terceira”.

Por fim, a jovem relatou que a sua intenção no dia do ocorrido não era “sair e tirar a vida de alguém”, lembrando que se sentiu insegura e em perigo, “o que resultou nos atos”.

+ Siga lendo estas notícias de nosso site: