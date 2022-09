Influenciadora contou ao pai que é bissexual e reação viralizou nas redes sociais

Quem se identifica com a sigla LGBTQIA+, geralmente passa por um momento de conversar com a família sobre a orientação sexual. A influenciadora gaúcha Luana Pierozan viralizou nas redes sociais com um vídeo em que mostra a reação de seu pai ao descobrir sua bissexualidade.

“Por que uma pessoa bissexual nunca termina uma piada?”, começou ela. A ideia era fazer uma piada com o pai, para só então revelar o que ela gostaria realmente de dizer.

Contudo, o pai não entendeu a brincadeira e optou por tratar o assunto de forma séria. “Sei lá. Nem sabia que uma pessoa bissexual não termina uma piada. São só rótulos. Não tem nada a ver o c* com as calças”, disse.

Luana não aguentou e soltou uma gargalhada com a “lacrada” do pai. Ela explicou que a graça estaria em ele perguntar o porquê, pois ela não conseguiria terminar a piada.

Foi então que ele se tocou do que estava acontecendo. “Você tá se assumindo bissexual?”, perguntou ele.

Com a pergunta, ela chorou e acabou sendo acolhida pelo pai. Luana afirma que sim, que está assumindo sua sexualidade para o pai, e os dois acabam se abraçando.

Assista:

O vídeo foi compartilhado por diversas páginas e influenciadores de conteúdo LGBTQIA+. A própria Luana, com quase 1 milhão de seguidores, conseguiu alcançar bastante pessoas com a declaração.

“Sabia que ia sair tudo bem, mas no fundo dá aquele medo. ‘E se ele entender de outra forma ou alguma coisa assim?’ No fundo, no fundo, dava esse medo, mas eu tava bem segura”, disse Luana, em entrevista ao portal Universa.

Ela explicou que ele sempre foi uma pessoa aberta ao novo e sem preconceitos. Para Luana, contar à família foi um momento decisivo.

“Foi um alívio contar pra minha mãe, pro meu pai, pros meus amigos. Queria uma forma de gritar pro mundo, e esse vídeo foi o caminho que eu achei. Minha relação com meu pai não mudou nada, foi só esse peso que saiu das minhas costas.”

