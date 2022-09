‘Estou cansada de ver minha cunhada postando fotos da minha filha na internet’

Uma mãe está completamente enfurecida graças ao comportamento de sua cunhada. Segundo ela, a mulher insiste em tirar diversas fotos da sobrinha e compartilhá-las nas redes sociais sem pedir autorização para ela ou para seu marido.

Cansada da situação, a mãe da criança procurou ajuda no fórum online Mumsnet, e teve sua postagem compartilhada pelo The Mirror. De forma anônima, ela revela não conseguir mais lidar com sua cunhada fotografando e publicando imagens da sua filha, de apenas 4 anos, em diversas redes sociais.

“Minha cunhada recentemente postou diversas fotos e vídeos da minha filha em suas redes sociais. Até mesmo sua foto de perfil tem a presença da sobrinha dela”, conta a mulher.

“Estou sendo mesquinha ou irracional por não querer que ela faça isso? Eu não conheço as pessoas que estão na lista de amigos dela ou que tem acesso às suas postagens, além disso não acho legal ela simplesmente publicar a foto sem nem mesmo me pedir autorização”.

Ela está cansada de ver as fotos sendo publicadas

Segundo a mulher, a irmã de seu companheiro insiste em publicar constantemente fotos da sobrinha ou em companhia da menina, mas não se importa em pedir autorização para os pais da criança, que preferem manter a filha longe das redes sociais.

“Parece estranho o jeito como ela age, pois nenhuma outra pessoa das nossas famílias faz isso! Eu publico fotos e vídeos da minha filha porque sou a mãe dela e ainda tenho fortes configurações de privacidade em minhas redes sociais que ‘protegem’ as imagens de uma certa forma”, conta a mulher.

Leia também: Pai recebe críticas por ensinar a filha a cozinhar para ‘fazer a família feliz’

Tentando ajudar a mãe, algumas pessoas deram sugestões de como ela pode agir de forma a minimizar os problemas com a cunhada: “Infelizmente a única forma de fazer isso, se você não quiser confrontá-la, é parar de publicar e compartilhar fotos da sua filha. Você também pode pedir a ela que compartilhe as imagens somente em grupos restritos para amigos e familiares”.

“Converse com ela e peça para ela não fazer isso já que é algo que te incomoda. Ela provavelmente é apenas uma tia orgulhosa de sua sobrinha, mas você pode dizer que as postagens te deixam desconfortável”, comentou outra.

“Você pode ter que parar de postar fotos da sua filha em suas redes sociais e usar isso de exemplo. Diga a ela que decidiu manter seus filhos fora da internet e peça para que ela siga suas determinações”, finalizou uma terceira.