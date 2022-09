Ele acordou o bairro todo ao cortar a grama às 2 horas da manhã

Um casal ficou completamente enfurecido depois que um de seus vizinhos decidiu cortar a grama do quintal durante a madrugada. Segundo relato, o homem decidiu que o horário ideal para cortar a grama era durante a madrugada, e assim o fez às 2:45 horas da manhã.

Conforme a publicação realizada pela mulher no Reddit, em um fórum específico para os usuários compartilharem problemas com vizinhos, e compartilhada pelo The Mirror, o vizinho escolheu justamente o único dia em que ela poderia ter algumas horas a mais de descanso para realizar a inusitada tarefa.

De forma anônima ela conta: “São 2 horas e 45 minutos da manhã onde eu moro. Meu vizinho simplesmente decidiu que esse é o horário perfeito para cortar a grama de seu quintal e está lá, com moletom e capuz na cabeça, shorts e tênis. Apenas cortando a grama”.

“Será que teremos uma tempestade pela manhã ou será que ele esqueceu de fazer suas tarefas no horário normal e agora foi obrigado a tomar uma atitude? Nunca saberemos”, comenta a mulher.

Ela ficou extremamente revoltada

Extremamente revoltada com a atitude do vizinho, a mulher seguiu com seu desabafo: “A única coisa que nós sabemos é que, pelo menos, a grama vai parecer fresca e limpa pela manhã. Mas dane-se! Você acabou de me acordar”.

“Acabou de me acordar no meu único dia de descanso! Obrigada por fazer isso vizinho! Afinal, quem no mundo corta a grama do quintal às 3 horas da manhã?”, finalizou a mulher.

Leia também: Ela se cansou de ouvir todos os passos do vizinho de seu apartamento

Em pouco tempo diversos usuários da plataforma também ficaram indignados com a atitude do homem e decidiram compartilhar suas reações.

“Parece que o vizinho terá um cortador de grama a menos dentro de algum tempo. Eu certamente chamaria a polícia e prestaria uma queixa por quebrar a lei do silêncio em áreas residenciais”, comentou uma pessoa.

“Ele pode ter passado por algum problema inesperado e precisou fazer isso naquele exato momento. Eu realmente deixaria de lado e observaria para ver se não acontece de novo”, comentou outra pessoa.