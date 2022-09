A verdade sobre o vídeo que mostra anaconda que recebeu ferroada poderosa de arraia

Um vídeo que mostra uma arraia nadando com ferrão preso em cabeça de uma cobra voltou a se tornar viral no YouTube. A espécie foi revelada como uma sucuri de dois metros de comprimento que aparece boiando na água.

Nas imagens divulgadas pelo canal “Mundo Incrível”, o áudio original não foi divulgado, mas reproduções do vídeo sem edições mostram que quem fez o registro narra a experiência.

“Uma cena inacreditável! Uma arraia matou uma sucuri e a prova disso está aqui. Ela está com o ferrão fisgado na cabeça da cobra. (...) A sucuri está ferroada pela cabeça”, diz o homem no vídeo.

A arraia está viva e nada sem soltar a cobra, que está morta e não se trata de uma sucuri, mas sim de outra espécie, que também vive em brejos e é uma ótima nadadora.

Veja o vídeo original a seguir:

O Biólogo Henrique, conhecido como o Biólogo das Cobras no YouTube, foi atrás de informações sobre o vídeo e descobriu que as imagens podem ter sido feitas no município de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. A primeira vez data de publicação do vídeo foi em 4 de dezembro de 2012.

A cobra que aparece nas imagens foi identificada pelo profissional como uma surucucu-do-pantanal (Hydrodynastes gigas), que vive na América do Sul.

Por mais que seja agressiva, não se trata de uma cobra peçonhenta. Ela costuma se deve fender achatando o pescoço para parecer maior e mais intimidadora.

Seu comprimento varia entre 2 e 3 metros quando adulta, sendo as fêmeas maiores que os machos. Sua língua é preta e ela tem olhos grandes com pupilas circulares, permitindo boa visão durante o dia.

O biólogo e professor Saymon Albuquerque, que compartilha informacoes e a experiência de viver em contato com a fauna e flora da Amazonia, falou um pouco sobre surucucu-do-pantanal e mostrou a cobra bem de perto.

Confira no vídeo a seguir:

